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Укрзализныця обновила график движения поездов: что изменилось и какие новые направления

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Украина, Пятница 28 октября 2022 11:08
Укрзализныця обновила график движения поездов: что изменилось и какие новые направления Фото: УЗ обновила график движения поездов (Виталий Носач, РКБ-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Укрзализныця обновила график движения поездов и добавила новые направления. В частности, появились четыре новых маршрута международного сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Так, в Украине появились еще 14 новых железнодорожных рейсов, среди которых 4 поезда в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену. Среди новых рейсов ранее введенные маршруты Интерсити+ и 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

Также скоро готовятся к запуску поезда:

  • №111/112 Изюм - Киев;
  • № 131/132 Запорожье - Львов, который будет следовать через Киев, Житомир, Ковель и Днепр;
  • №191/192 Краматорск - Одесса, который будет следовать через Днепр.

Кроме того, восстанавливается ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны:

  • №3/4 Запорожье - Львов продлен до Ужгорода на ежедневной основе;

  • №5/6 Запорожье - Ивано-Франковск продлен до Рахова;

  • № 5/16 Харьков - Ивано-Франковск продлен до Рахова;

  • № 7/18 Харьков - Львов продлен до Ужгорода;

  • №21 Харьков - Львов продлен до Трускавца;

  • №41/42 Днепр - Львов продлен до Трускавца;

  • №149/150 Кременчуг - Ивано-Франковск продлен до Ворохты;

  • №45/46 Харьков - Ужгород возвращается к курсированию через Сумы;

  • №7/8 Киев - Черновцы получил удобное утреннее прибытие в Черновцы в 08:28;

  • №49/50 Киев - Трускавец ускоряется на 3 часа и прибывает в 08:45.

Напомним, что Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском, которое было остановлено еще в начале апреля из-за масштабного обстрела.

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