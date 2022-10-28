"Мародерство во время войны": билеты на "поезд-призрак" Укрзализныци перекупщики "толкают" по космическим ценам

Билеты Укрзализныци Киев - Варшава купить нереально. Когда открывается их продажа на сайте - их мгновенно раскупают. Но есть случаи, когда людям предлагают дефицитные билеты прямо с рук у касс. Цена на такой поезд у перекупщиков "кусается".

О такой схеме "развода" украинцев рассказала в Facebook Наталья Сопит, которая онлайн так и не "словила" и билеты и попробовала их купить в кассе на вокзале.

Как работает схема с продажей билетов

По словам Натальи, возле касс к ней подошел некий Саша и предложил ей купить билет Киев - Варшава за 3500 гривен, хотя его официальная цена около 1800.

"Итак, теперь я знаю куда деваются билеты на поезд в Варшаву. Интересно, а Укрзализныця знает? И там не технические неурядицы, а кто-то, как только открывается (если это так) продажа билетов - их "стопают" на продажу, бронируют или еще что-то делают, я технических тонкостей не знаю. Но потом, из рук, как этот Саша – продают", - сообщила пассажирка.

Наталья рассказала, что перекупщик предложил ей скинуть деньги ему на карту, после чего, он даст ей вожделенный билет в Варшаву на нужные ей даты.

"Подходят и предлагают примерно нужные даты. Стоит это 3500 грн на человека, могут еще спросить какие полки, потому что там три яруса. Хотя билет официально стоит где-то 1800 грн (точно не помню, но до 2000). Когда я офигела и говорю "дядя, не наглей", то он предложил за 3000. Причем, я звонила сегодня, не сразу говорит стоимость, а "я сейчас вам брошу карточку, а вы напишите паспортные данные, кто едет", - рассказала украинка.

Женщина отметила, что многие могут "повестись" на такую схему и купить билеты на "поезд-призрак". Так его называют украинцы, так как билеты на него купить практически невозможно.

"Это вообще законно? Выглядит, как мародерство во время войны или нет? Эх, а я еще приложение Укрзализныци загрузила, думала цифровизация-цивилизация, но нет, есть Саши…" - резюмировала она.