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Что делать, если в магазине отказали рассчитаться картой: это важно знать

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Пятница 03 марта 2023 16:00
Что делать, если в магазине отказали рассчитаться картой: это важно знать Что делать, если в магазине отказали рассчитаться картой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине каждый человек имеет право на свободный выбор товаров и производить безналичные расчеты. В частности, возросло количество жалоб от потребителей, которым отказали рассчитаться картой.

Об этом сообщили на странице Госпотребслужбы в Facebook.

Как действовать

Эксперты говорят, что отказ в безналичном расчете за приобретенные товары и услуги свидетельствует об ограничении прав потребителя и является нарушением требований законодательства.

За это предусмотрена ответственность по статье 23 Закона "О защите прав потребителей" и статье 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Но здесь есть важный нюанс - штраф полагается за отсутствие POS-терминала там, где он должен быть.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29 июля 2022 г. N 894 торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов:

  • с 1 января 2024 года - осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек;
  • с 1 января 2025 года - в населенных пунктах с численностью менее 5 тыс. человек;
  • с 1 января 2026 года - физические лица, предприниматели, плательщики единого налога первой группы, торговцы, которые продают с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной продукции.

Зона боевых действий

Отмечается, что такие требования не распространяются на торговцев, осуществляющих хозяйственную деятельность в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации.

В течение трех месяцев на деоккупированных территориях могут не осуществляться безналичные расчеты.

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