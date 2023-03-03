Что делать, если в магазине отказали рассчитаться картой: это важно знать
В Украине каждый человек имеет право на свободный выбор товаров и производить безналичные расчеты. В частности, возросло количество жалоб от потребителей, которым отказали рассчитаться картой.
Об этом сообщили на странице Госпотребслужбы в Facebook.
Как действовать
Эксперты говорят, что отказ в безналичном расчете за приобретенные товары и услуги свидетельствует об ограничении прав потребителя и является нарушением требований законодательства.
За это предусмотрена ответственность по статье 23 Закона "О защите прав потребителей" и статье 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Но здесь есть важный нюанс - штраф полагается за отсутствие POS-терминала там, где он должен быть.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29 июля 2022 г. N 894 торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов:
- с 1 января 2024 года - осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек;
- с 1 января 2025 года - в населенных пунктах с численностью менее 5 тыс. человек;
- с 1 января 2026 года - физические лица, предприниматели, плательщики единого налога первой группы, торговцы, которые продают с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной продукции.
Зона боевых действий
Отмечается, что такие требования не распространяются на торговцев, осуществляющих хозяйственную деятельность в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации.
В течение трех месяцев на деоккупированных территориях могут не осуществляться безналичные расчеты.
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