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Что делать, если исчезли вещи из камеры хранения в магазине: точный алгоритм

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Пятница 24 февраля 2023 14:05
Что делать, если исчезли вещи из камеры хранения в магазине: точный алгоритм Что делать, если исчезли вещи из камеры хранения (20minut.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Может так случиться, что из камеры хранения в магазине могут исчезнуть личные вещи. В такой ситуации не стоит паниковать, а придерживаться четких действий.

Об этом сообщили на странице Госпродпотребслужбы в Facebook.

Что делать

В частности, в случае кражи вещей из камеры хранения сразу вызывайте администрацию заведения и полицию.

Важно знать, что администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей, хранящихся в ячейках хранения (часть 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины).

"Хранитель вещей должен возместить все убытки при потере в размере их стоимости", - говорится в сообщении.

Также необходимо вспомнить, что именно находилось в сумке, подробно описать все вещи полиции, чтобы зафиксировать все документально.

Если администрация магазина в случае кражи вещей в ячейках хранения отказывается добровольно возместить причиненный ущерб в полном размере, вы вправе обратиться с соответствующим иском в суд.

Обязательно ли нужно оставлять вещи в камере

Отмечается, что оставление вещей в камере хранения в магазине это право, а не обязанность покупателя.

В законодательстве о защите прав покупателей не предусмотрена обязанность покупателей сдавать свои вещи в камеры хранения супермаркетов для реализации права на совершение покупок.

Однако, если вы пришли в магазин с товаром, который там продается, у вас могут потребовать оставить его в ячейке для хранения вещей. В то же время, вообще не пустить вас в магазин охранник не имеет права.

Ранее мы сообщали, что делать, если цена в чеке и на ценнике отличается.

Также мы писали, на что нужно обращать внимание при покупке продуктов в магазине.

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