Что делать, если исчезли вещи из камеры хранения в магазине: точный алгоритм

Может так случиться, что из камеры хранения в магазине могут исчезнуть личные вещи. В такой ситуации не стоит паниковать, а придерживаться четких действий.

Об этом сообщили на странице Госпродпотребслужбы в Facebook .

Что делать

В частности, в случае кражи вещей из камеры хранения сразу вызывайте администрацию заведения и полицию.

Важно знать, что администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей, хранящихся в ячейках хранения (часть 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины).

"Хранитель вещей должен возместить все убытки при потере в размере их стоимости", - говорится в сообщении.

Также необходимо вспомнить, что именно находилось в сумке, подробно описать все вещи полиции, чтобы зафиксировать все документально.

Если администрация магазина в случае кражи вещей в ячейках хранения отказывается добровольно возместить причиненный ущерб в полном размере, вы вправе обратиться с соответствующим иском в суд.

Обязательно ли нужно оставлять вещи в камере

Отмечается, что оставление вещей в камере хранения в магазине это право, а не обязанность покупателя.

В законодательстве о защите прав покупателей не предусмотрена обязанность покупателей сдавать свои вещи в камеры хранения супермаркетов для реализации права на совершение покупок.

Однако, если вы пришли в магазин с товаром, который там продается, у вас могут потребовать оставить его в ячейке для хранения вещей. В то же время, вообще не пустить вас в магазин охранник не имеет права.