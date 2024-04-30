RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать, если в Киеве машину забрал эвакуатор: пошаговая инструкция

Если машину забрал эвакуатор - не паникуйте (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Если вашу машину забрал эвакуатор, вернуть авто со штрафплощадки можно будет после получения на это постановления (разрешения), а также уплаты штрафа и стоимости эвакуации и хранения транспортного средства.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и при каких обстоятельствах может эвакуировать вашу машину, куда ее при этом увозят, как можно быстро ее найти, а также как именно вернуть машину со штрафплощадки.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Патрульная полиция Украины, Официальный портал Киева, "Київ Цифровий", "Дія".

Содержание

Кто и когда имеет право эвакуировать вашу машину

В целом в Украине эвакуировать машину имеют право патрульные полицейские и инспекторы по парковке.

Патрульные полицейские могут эвакуировать автомобиль - осуществить его временное задержание - если он:

  • осуществляет движение, остановку или стоянку с нарушением ПДД
  • существенно препятствует дорожному движению

В такой ситуации правоохранители имеют право вызвать эвакуатор и отправить машину на штрафплощадку.

Если авто припарковано с нарушением, а водитель находится на месте происшествия, эвакуация автомобиля-нарушителя не осуществляется.

В такой ситуации патрульный полицейский выписывает водителю штраф, после чего тот должен убрать автомобиль с места, где парковка, остановка или стоянка запрещены.

Если водитель появляется на место происшествия после того, как полицейский вызвал эвакуатор, такой вызов отменяется - эвакуация не проводится (даже если эвакуатор уже прибыл по вызову правоохранителя).

В Патрульной полиции Украины отмечают - у правоохранителей очень плотный график дежурства, поэтому они максимально быстро прорабатывают вызовы. Исходя из этого патрульные не могут ждать водителей, нарушивших правила парковки, остановки или стоянки.

В некоторых городах существуют специально оборудованные подземные парковки (иллюстрация: pixabay.com)

Основания для эвакуации машины инспектором

Исходя из статьи 265 Кодекса Украины об административных правонарушениях, основаниями для эвакуации транспортного средства инспектором по парковке является такое его размещение, которое:

  • существенно препятствует дорожному движению
  • создает угрозу безопасности движения

Следовательно, эвакуировать вашу машину могут при условии, если она:

  • стоит на проезжей части в два и более ряда
  • размещена в запрещенных Правилами дорожного движения (ПДД) местах остановки или стоянки

Согласно ПДД, транспортное средство нельзя парковать (останавливать):

  • на железнодорожных переездах
  • на трамвайных путях
  • на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в туннелях
  • на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон (кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении)
  • на перекрестках и ближе 10 метров от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода (за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса)
  • на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 метров
  • ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии - ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон
  • ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения
  • в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось
  • ближе 10 метров от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда
  • если оно своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов (в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками)
  • на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта
  • на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке
  • если оно препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации
  • если оно нарушает схему парковки транспортных средств - блокирует проезд по двум или более полосам движения

Парковаться нужно правильно (иллюстрация: pixabay.com)

Куда эвакуатор увозит машину и как ее найти

Согласно информации Управления (инспекции) по парковке Департамента территориального контроля города Киева, адреса действующих ныне штрафплощадок в столице таковы:

  • г. Киев, ул. Игната Хоткевича, 20-Б

Штрафплощадка на левом берегу Днепра (скриншот: google.com/maps)

  • г. Киев, ул. Мрии, 19

Штрафплощадка на правом берегу Днепра (скриншот: google.com/maps)

Если вы пришли на место, где оставили свою машину, а ее нет, прежде всего нужно успокоиться и осмотреть локацию - не оставили ли вам сообщения об эвакуации автомобиля.

При условии, что вы ничего не нашли, следует позвонить на горячую линию патрульной полиции по номеру +38 044 287 82 82 или же на номер 102. Это поможет проверить, был ли эвакуирован автомобиль на штрафплощадку.

Дежурный подскажет, куда обращаться дальше - для составления соответствующих административных материалов - после чего вы сможете забрать автомобиль со штрафплощадки.

Еще один вариант - позвонить в столичный департамент Управления (инспекции) по парковке:

  • +38 093 093 57 27
  • +38 044 366 63 27 (по вопросам оплаты штрафа по парковке)
  • +38 044 366 63 22 (по вопросам исполнительного производства)

Если же машину, не дай Бог, угнали, следует обратиться в районное управление полиции.

Лучше парковаться в специально отведенных для этого местах (иллюстрация: pixabay.com)

Как вернуть машину со штрафплощадки

Забрать машину со штрафплощадки можно сразу после оплаты ее эвакуации и хранения, а также наложенного штрафа. В столице это можно сделать несколькими способами.

Первый вариант - оффлайн. Пойти в отделение патрульной полиции, где работники выпишут постановление по делу об административном правонарушении и дадут копию акта досмотра и временного задержания авто.

После этого нужно оплатить постановление (штраф) и можно отправляться на штрафплощадку.

Кроме того, необходимо будет оплатить услуги эвакуации и хранения авто (в отделении любого банка, через платежный терминал или через систему онлайн-платежей).

Второй вариант - онлайн. Воспользоваться шерингом документов через "Дію" в приложении "Київ Цифровий":

  • открыть push-уведомление о том, что ваше авто эвакуировали, если вы указали номер машины в своем профиле в приложении "Київ Цифровий" (в противном случае нужно нажать кнопку "К" внизу главного экрана, выбрать сервис "Евакуація", "Перевірити автомобіль" и ввести номер авто)
  • нажать "Отримати автомобіль"
  • пошерить водительские документы через "Дію" (свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение)
  • указать дату, когда вы заберете авто
  • уплатить штраф и стоимость эвакуации и хранения авто
  • получить QR-код для возврата машины

После этого можно смело ехать на штрафплощадку, показывать полученный QR-код и забирать транспортное средство.

В целом для того, чтобы вам отдали автомобиль со штрафплощадки, нужно иметь следующие документы (бумажный или электронный вариант):

  • квитанции об уплате
  • утвержденное заявление на возвращение авто
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт)
  • водительские права
  • документ, подтверждающий право собственности или страховку
  • документ, подтверждающий право пользования автомобилем, если он зарегистрирован на другого владельца (необходимо для юрлица и при условии еврорегистрации)

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам нужно знать о конфискации авто в пользу армии.

Читайте также, как безопасно перевезти груз в авто и что об этом говорят ПДД.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движениеСоветы водителям