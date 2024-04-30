Что делать, если в Киеве машину забрал эвакуатор: пошаговая инструкция

Если вашу машину забрал эвакуатор, вернуть авто со штрафплощадки можно будет после получения на это постановления (разрешения), а также уплаты штрафа и стоимости эвакуации и хранения транспортного средства.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и при каких обстоятельствах может эвакуировать вашу машину, куда ее при этом увозят, как можно быстро ее найти, а также как именно вернуть машину со штрафплощадки.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Патрульная полиция Украины, Официальный портал Киева, "Київ Цифровий", "Дія".
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В целом в Украине эвакуировать машину имеют право патрульные полицейские и инспекторы по парковке.
Патрульные полицейские могут эвакуировать автомобиль - осуществить его временное задержание - если он:
В такой ситуации правоохранители имеют право вызвать эвакуатор и отправить машину на штрафплощадку.
Если авто припарковано с нарушением, а водитель находится на месте происшествия, эвакуация автомобиля-нарушителя не осуществляется.
В такой ситуации патрульный полицейский выписывает водителю штраф, после чего тот должен убрать автомобиль с места, где парковка, остановка или стоянка запрещены.
Если водитель появляется на место происшествия после того, как полицейский вызвал эвакуатор, такой вызов отменяется - эвакуация не проводится (даже если эвакуатор уже прибыл по вызову правоохранителя).
В Патрульной полиции Украины отмечают - у правоохранителей очень плотный график дежурства, поэтому они максимально быстро прорабатывают вызовы. Исходя из этого патрульные не могут ждать водителей, нарушивших правила парковки, остановки или стоянки.
В некоторых городах существуют специально оборудованные подземные парковки (иллюстрация: pixabay.com)
Исходя из статьи 265 Кодекса Украины об административных правонарушениях, основаниями для эвакуации транспортного средства инспектором по парковке является такое его размещение, которое:
Следовательно, эвакуировать вашу машину могут при условии, если она:
Согласно ПДД, транспортное средство нельзя парковать (останавливать):
Парковаться нужно правильно (иллюстрация: pixabay.com)
Согласно информации Управления (инспекции) по парковке Департамента территориального контроля города Киева, адреса действующих ныне штрафплощадок в столице таковы:
Штрафплощадка на левом берегу Днепра (скриншот: google.com/maps)
Штрафплощадка на правом берегу Днепра (скриншот: google.com/maps)
Если вы пришли на место, где оставили свою машину, а ее нет, прежде всего нужно успокоиться и осмотреть локацию - не оставили ли вам сообщения об эвакуации автомобиля.
При условии, что вы ничего не нашли, следует позвонить на горячую линию патрульной полиции по номеру +38 044 287 82 82 или же на номер 102. Это поможет проверить, был ли эвакуирован автомобиль на штрафплощадку.
Дежурный подскажет, куда обращаться дальше - для составления соответствующих административных материалов - после чего вы сможете забрать автомобиль со штрафплощадки.
Еще один вариант - позвонить в столичный департамент Управления (инспекции) по парковке:
Если же машину, не дай Бог, угнали, следует обратиться в районное управление полиции.
Лучше парковаться в специально отведенных для этого местах (иллюстрация: pixabay.com)
Забрать машину со штрафплощадки можно сразу после оплаты ее эвакуации и хранения, а также наложенного штрафа. В столице это можно сделать несколькими способами.
Первый вариант - оффлайн. Пойти в отделение патрульной полиции, где работники выпишут постановление по делу об административном правонарушении и дадут копию акта досмотра и временного задержания авто.
После этого нужно оплатить постановление (штраф) и можно отправляться на штрафплощадку.
Кроме того, необходимо будет оплатить услуги эвакуации и хранения авто (в отделении любого банка, через платежный терминал или через систему онлайн-платежей).
Второй вариант - онлайн. Воспользоваться шерингом документов через "Дію" в приложении "Київ Цифровий":
После этого можно смело ехать на штрафплощадку, показывать полученный QR-код и забирать транспортное средство.
В целом для того, чтобы вам отдали автомобиль со штрафплощадки, нужно иметь следующие документы (бумажный или электронный вариант):
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам нужно знать о конфискации авто в пользу армии.
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