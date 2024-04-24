На крыше, в салоне и багажнике: как безопасно перевезти груз в авто и что говорят ПДД

Многим кажется странным заказывать грузовое такси, если у тебя есть собственная машина – даже если она сама немного короче доски, которую вы собрались перевозить. Но к такой перевозке нужно быть готовым, иначе можно повредить авто и дополнительно получить штраф за нарушение ПДД. Да и аварию с негабаритом на крыше спровоцировать недолго.

Перевозка на легковой машине громоздкого, нестандартного багажа – процесс творческий, ведь вам придется увязать размеры поклажи, габариты салона, его сохранность от повреждений, а главное – вопрос безопасности для водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Ведь следует помнить, что в случае ДТП или просто резких маневров плохо закрепленный груз может нанести травмы людям в машине или оказавшимся рядом на дороге.

Отметим также, что большинство современных машин спроектированы в первую очередь как пассажирские. То есть ориентированы на перевозку людей. А еще все нынешние авто имеют аккуратную внутреннюю отделку, уязвимую для повреждения посторонними предметами. Об этом следует подумать заранее, ведь дырки в обивке и царапины на пластике владелец обычно замечает уже по завершении процесса перевозки, когда спасать красоту поздно.

В багажнике

Прежде всего попробуйте разместить поклажу там, где это задумано автопроизводителем – в багажнике. Здесь груз не навредит отделке интерьера и пассажирам, которые едут в салоне, ведь при резком маневре или экстренном торможении груз может прижать человека, порезать его острым углом, нанести другие травмы. Возможно, для размещения чего-нибудь громоздкого придется вытащить из багажника то, что там постоянно прописано – запаску, штатные полочки и шторки.

А вообще следует помнить, что в случае ДТП масса предметов может вырасти в десятки раз. Например, незафиксированная бутылка минералки при столкновении машины на вполне скромной скорости в 50 км/ч ударит сидящего впереди человека с силой 40 кг.

В салоне

Надеемся, что вы хорошо знакомы со штатными возможностями трансформации внутреннего пространства вашей модели: полным и частичным складыванием сидений, их смещением или демонтажом. Если поездка недалекая, лишние сиденья, кофр-органайзер и запаска могут пока полежать в гараже или дома.

Из опыта бывалых автомобилистов известно, что габаритный груз во время движения почти никогда не лежит спокойно – под действием своего веса, вибраций и толчков он смещается, и даже когда упрется во что-то, может продолжить свою "активность". В результате – царапины, потертости и даже пробоины в ткани, коже или в пластике. Если вы перевозите что-то корявое и неуклюжее, что способно повредить интерьер, заверните эту угрозу в мягкую ткань. Худший вариант защиты – толстая полиэтиленовая пленка, которая сама может оставить затертые пятна на пластике отделки.

Если багаж не только громоздкий, но и тяжелый, остерегайтесь, чтобы он не продавил сиденье или, например, пол багажника. Немного хлопотный, но надежный способ избежать этого – подложить под тяжелый багаж доску или кусок фанеры.

Наполовину

Если определенный огромный предмет не поместился ни в багажник, ни в салон, не стоит сразу примащивать его на крышу – попробуйте вместить как можно большую часть длинномера в пределах автомобиля, а остальное выставить наружу – скажем, через открытую крышку багажника. Крышку нужно будет закрепить в нижнем положении, а то, что будет выступать за габарит машины, необходимо обозначить ярким маркером (см. следующую главу). Кстати, это не просто наш добрый совет, так требует Закон.

ПДД и длинномеры

Не нужно быть экспертом по безопасности движения, чтобы понять, что любой предмет, особенно тонкий и длинный, выступающий за габариты машины, представляет опасность для других участников дорожного движения. Потому что благодаря тонкому силуэту такой груз другой водитель может банально не заметить – и столкнуться с ним, не ожидая, что габарит вашей машины простирается на расстояние в сторону или, скажем, назад.

Следовательно, согласно Правилам дорожного движения Украины (п. 22.4), если груз выступает за габариты машины назад более 1 метра, его необходимо обозначать красно-белым флажком размером 400х400 мм или фонарем (п.30.3). Груз, по ширине превышающий 0,4 м от наружного края переднего или заднего габаритного фонаря, также должен быть обозначен.

Наконец, согласно украинским ПДД (пп.22.2, 22.3) водитель несет ответственность за то, чтобы груз на его машине был надежно закреплен, чтобы он в любой ситуации не причинил вред другим участникам движения, их имуществу и дорожной инфраструктуре.

На крыше

Некоторые длинномерные предметы, например хорошо упакованную рождественскую елку, можно перевозить непосредственно на крыше легковой машины. Но лучше использовать для этого багажник или, по крайней мере, рейлинги или поперечные штанги. Главное – хорошо закрепить ваш груз, чтобы в случае энергичных эволюций он не отделился от машины и не причинил разрушений вокруг.

Также имейте в виду, что большинство моделей авто допускают на своей крыше любую багажную систему весом не более 50 кг, лишь некоторые модели позволяют нагрузку до 70 кг. Если положить больше, при резких маневрах крыша может не выдержать и в лучшем случае деформироваться, а в худшем – отпустить ваш груз в свободный полет со всеми вытекающими последствиями.

А кроме того, избыточный вес наверху машины ухудшает ее поведение при маневрах на скорости, что может оказаться неприятным сюрпризом для водителя в случае нештатной ситуации на дороге.

Если коротко

Перевозка багажа с, так сказать, нестандартными размерами – задача нетипичная в том плане, что она несет водителю дополнительные хлопоты. В отличие от рядовых грузов, негабарит и длинномер нельзя просто положить в багажник и захлопнуть его крышку – громоздкий предмет требует принятия особых мер по размещению и безопасности. Этот нюанс водителю нужно осознать еще тогда, когда он будет только принимать решение о перевозке.