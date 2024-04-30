Що робити, якщо у Києві машину забрав евакуатор: покрокова інструкція

Якщо вашу машину забрав евакуатор, повернути авто зі штрафмайданчика можна буде після отримання на це постанови (дозволу), а також сплати штрафу та вартості евакуації й зберігання транспортного засобу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто і за яких обставин може евакуювати вашу машину, куди її при цьому відвозять, як найшвидше її знайти, а також як саме повернути машину зі штрафмайданчика.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Патрульна поліція України, Офіційний портал Києва, "Київ Цифровий", "Дія".
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В цілому в Україні евакуювати машину мають право патрульні поліцейські та інспектори з паркування.
Патрульні поліцейські можуть евакуювати автомобіль - здійснити його тимчасове затримання - якщо він:
У такій ситуації правоохоронці мають право викликати евакуатор і відправити машину на штрафмайданчик.
Якщо авто припарковане з порушенням, а водій перебуває на місці події, евакуація автомобіля-порушника не здійснюється.
У такій ситуації патрульний поліцейський виписує водієві штраф, після чого той повинен прибрати автомобіль з місця, де паркування, зупинка чи стоянка заборонені.
Якщо водій з'являється на місце події після того, як поліцейський викликав евакуатор, такий виклик скасовується - евакуація не проводиться (навіть якщо евакуатор уже прибув за викликом правоохоронця).
У Патрульній поліції України наголошують - правоохоронці мають дуже щільний графік чергування та максимально швидко опрацьовують виклики. Виходячи з цього патрульні не мають змоги чекати на водіїв, які порушили правила паркування, зупинки чи стоянки.
У деяких містах існують спеціально обладнані підземні парковки (ілюстрація: pixabay.com)
Виходячи зі статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення, підставами для евакуації транспортного засобу інспектором з паркування є таке його розміщення, що:
Отже, евакуювати вашу машину можуть за умови, якщо вона:
Згідно з ПДР, транспортний засіб не можна паркувати (зупиняти):
Паркуватися потрібно правильно (ілюстрація: pixabay.com)
Згідно з інформацією Управління (інспекції) з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва, адреси чинних нині штрафмайданчиків у столиці є такими:
Штрафмайданчик на лівому березі Дніпра (скріншот: google.com/maps)
Штрафмайданчик на правому березі Дніпра (скріншот: google.com/maps)
Якщо ви прийшли на місце, де залишили свою машину, а її немає, перш за все потрібно заспокоїтись та оглянути локацію - чи не залишили для вас повідомлення щодо евакуації автомобіля.
За умови, що ви нічого не знайшли, варто зателефонувати на гарячу лінію патрульної поліції за номером +38 044 287 82 82 або ж на номер 102. Це допоможе перевірити, чи було евакуйовано автомобіль на штрафмайданчик.
Черговий підкаже, куди звертатися далі - для складання відповідних адміністративних матеріалів - після чого ви зможете забрати автомобіль зі штрафмайданчика.
Ще один варіант - подзвонити до столичного департаменту Управління (інспекції) з паркування:
Якщо ж машину, не дай Боже, викрали, слід звернутися до районного управління поліції.
Найкраще паркуватися у спеціально відведених для цього місцях (ілюстрація: pixabay.com)
Забрати машину зі штрафмайданчика можна одразу після сплати за її евакуацію та зберігання, а також накладеного штрафу. У столиці це можна зробити у кілька способів.
Перший варіант - офлайн. Піти у відділення патрульної поліції, де працівники випишуть постанову у справі про адміністративне правопорушення та дадуть копію акта огляду та тимчасового затримання авто.
Після цього потрібно сплатити постанову (штраф) і можна вирушати на штрафмайданчик.
Крім того, необхідно буде оплатити послуги евакуації та зберігання авто (у відділенні будь-якого банку, через платіжний термінал або ж через систему онлайн-платежів).
Другий варіант - онлайн. Скористатися шерингом документів через "Дію" у застосунку "Київ Цифровий":
Після цього можна сміливо їхати на штрафмайданчик, показувати отриманий QR-код і забирати транспортний засіб.
В цілому для того, щоб вам віддали автівку зі штрафмайданчика, потрібно мати такі документи (паперовий чи електронний варіант):
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям потрібно знати про конфіскацію авто на користь армії.
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