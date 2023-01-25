Что нельзя приносить в детский садик на день рождения: список запрещенных продуктов
Обычно, когда у ребенка день рождения, родители приносят в школу или в садик разнообразные сладости и угощают малышей. Однако важно знать, что категорически нельзя приносить, чтобы не навредить детям.
Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Марта Фармага в Instagram.
Что нельзя приносить в школу
Существует традиция у малышей - на день рождения угощать одноклассников или детей из группы детского сада.
Однако есть случаи, когда в группе или классе есть детки, которые по состоянию здоровья не могут есть некоторых продуктов из-за пищевой аллергии или пищевой непереносимости.
Запрещено угощать детей:
- разнообразной выпечкой с кремом, поскольку такие продукты относятся к скоропортящимся;
- карамелью и леденцами из-за риска удушения;
- цитрусовые и экзотические фрукты;
- шоколад;
- орехи.
Чем можно угощать
Чтобы не навредить детям, диетолог советует лучше выбрать:
- фрукты - не экзотические, не красные и оранжевые. Лучше выбрать яблоко и банан;
- пастилу, например "Улитка Боб";
- воздушные шарики и другие атрибуты праздника - колпачки для праздника;
- наклейки, блокнотики, ручки с украшением или брелоки;
- светящиеся браслеты, тату или резинки для волос.
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