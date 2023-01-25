Что нельзя приносить в детский садик на день рождения: список запрещенных продуктов

Обычно, когда у ребенка день рождения, родители приносят в школу или в садик разнообразные сладости и угощают малышей. Однако важно знать, что категорически нельзя приносить, чтобы не навредить детям.

Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Марта Фармага в Instagram .

Что нельзя приносить в школу

Существует традиция у малышей - на день рождения угощать одноклассников или детей из группы детского сада.

Однако есть случаи, когда в группе или классе есть детки, которые по состоянию здоровья не могут есть некоторых продуктов из-за пищевой аллергии или пищевой непереносимости.

Запрещено угощать детей:

разнообразной выпечкой с кремом, поскольку такие продукты относятся к скоропортящимся;

карамелью и леденцами из-за риска удушения;

цитрусовые и экзотические фрукты;

шоколад;

орехи.

Чем можно угощать

Чтобы не навредить детям, диетолог советует лучше выбрать: