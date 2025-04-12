Что приготовить из остатков с праздничного стола? Идеи, чтобы ничего не выбрасывать

После празднования Пасхи холодильник часто "трещит" от вкусностей, а хозяйки не знают, как удачно использовать остатки. Существуют способы, которые помогут превратить паску, пасхальные яйца и ветчину в новые аппетитные блюда.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые часто остаются после Пасхи.

Яйца

Вареные яйца лучше долго не хранить в холодильнике. Из них можно приготовить такие блюда:

фаршированные яйца - можно готовить с разными начинками и вкус каждый раз будет новым, непохожим на предыдущий

паштет - смешать с печенью или сыром, горчицей и специями

салаты - добавить в оливье, винегрет или любой другой салат

добавить вареные яйца в начинку для пирога или пирожков

Паска

Из паски можно приготовить очень вкусные блюда. Вам понадобятся именно подсохшие паски, не зачерствевшие до окаменелости и ни в коем случае не заплесневевшие.

Сухари

Нужно нарезать паску на квадратные кусочки среднего размера и выложить на противень. Далее разогреть духовку до 100°C и выключить ее, отправив противень с кусочками подсыхать. Такие вкусные сухари прекрасно подойдут к чаю или кофе.

Французские тосты или пудинг

Куски паски обжарить на сливочном масле в яйце и молоке. Есть такие тосты можно утром с чаем.

Чтобы приготовить пудинг, паску нужно нарезать, смешать с яйцами, молоком, сахаром, изюмом и запечь в духовке.

Пирожное "картошка"

Паска идеально подходит для создания пирожного "картошка". Нужно всего лишь измельчить пасочку, добавить сахарной пудры, какао и перемешать все, чтобы получились аппетитные шарики.

Мясо и колбаса

Часто после празднования остаются кусочки мяса, колбасы и ветчины. Из них также можно приготовить множество блюд, а именно:

солянку или борщ: добавить в суп для насыщенного вкуса

омлет или запеканку: порезать мелко и добавить к яичной смеси

пиццу, бутерброды, рулеты: прекрасно подходят для быстрых перекусов

Хрен, свекла и соусы

Из таких продуктов прекрасно получатся заправки для салатов - нужно добавить их к сметане или майонезу.

Если вы планируете мариновать шашлык или любое другое мясо, то можно сделать пикантные соусы.

Зелень

Зеленый соус (например песто)

Взбейте в блендере любую зелень (даже смешанную), чеснок, орехи (грецкие или семена), сок лимона, масло, немного сыра. Так вы получите ароматный соус к мясу, макаронам или хлебу.

Суп

Если есть щавель или шпинат, то можно сварить бульон, добавить картофель, морковь, вареное яйцо, щавель. Получится идеальный весенний суп.

Также можно приготовить крем-суп из шпината или петрушки. Для этого нужно протушить зелень с луком, добавь немного сливок и измельчи все блендером.