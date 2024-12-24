Что приготовить на Хануку: три рецепта блюд для празднования

Ханука - один из наиболее важных еврейских праздников, посвященный восстановлению Иерусалима. Праздник известен теплыми традициями, среди которых и кулинарные.

О том, какие блюда можно приготовить на Хануку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Бараньи голени с пряностями

Как готовить бараньи голени на Хануку (иллюстративное фото: Unsplash)

Бараньи голени, протушенные с пряностями и помидорами - отличный вариант для сытного ужина на Хануку. Чтобы приготовить тушеные бараньи голени, нужны такие продукты:

бараньи голени - 6 шт.

мясной бульон - 600 мл

вино красное сухое - 750 мл

растительное масло - 2 ст. л.

лук желтый репчатый - 2 шт.

томаты очищенные в собственном соку - 800 г

морковь - 3 шт.

чеснок - 10 зубчиков

розмарин сушеный - 5 ч. л.

тимьян - 3 веточки

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить бараньи голени с пряностями

Бараньи голени нужно тщательно помыть и обсушить. После этого натрите мясо солью и перцем. Морковь, чеснок и лук почистите, нарежьте кружочками морковь, лук - полукольцами, а чеснок измельчите.

В кастрюле с толстыми стенками нужно разогреть масло на среднем огне. Порциями обжарьте голени в течение примерно 8 минут - до коричневого цвета с каждой стороны.

Переложите голени в миску, а в кастрюлю всыпьте морковь, лук и чеснок. Обжарьте овощи в течение примерно 10 минут - до золотистого цвета. После этого влейте вино и бульон, добавьте помидоры, тимьян и розмарин.

Положите в кастрюлю бараньи голени так, чтобы они были полностью погружены в жидкость. Доведите соус до кипения, после чего убавьте огонь. Накройте посуду крышкой и тушите мясо до размягчения, в течение двух часов.

Затем снимите крышку и протушите бараньи голени еще примерно 20 минут. Переложите мясо на тарелку, прокипятите рагу до загустения и полейте готовым соусом с овощами голени перед подачей.

Латкес

Латкес - блюдо, похожее на деруны (фото: GettyImages)

Латкес - классическое еврейское блюдо из картофеля, которое готовят на Хануку. Для того, чтобы приготовить латкес, нужны эти продукты:

картофель - 4 шт.

картофельный крахмал - 3 ст. л.

яйца - 1 шт.

лук желтый репчатый - 1 шт.

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

растительное масло - для жарки

Как готовить латкес

Картофель нужно помыть и почистить, а затем натереть на терке. Лук также надо почистить и натереть - или измельчить.

Выжмите из картофельно-луковой смеси лишнюю жидкость с помощью марли или полотенца. Добавьте к картофелю яйцо, крахмал, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте массу.

Разогрейте сковороду с большим количеством масла и выложите латкесы. Обжарьте картофельный блинчик до золотистости с каждой стороны. Перед подачей выложите латкес на бумажное полотенце.

Суфганийот

Суфганийот - пончики к Хануке (иллюстративное фото: Freepik)

Суфганийот - традиционная еврейская выпечка, пончики с тыквенным пюре. Для того, чтобы приготовить эту ароматную выпечку, нужны такие ингредиенты:

вода - 1/3 стакана

растительное масло - 1000 мл

сухие дрожжи - 7 г

мука - 5 стаканов

молоко (жирность 2,5%) - 3/4 стакана

сливочное масло (жирность 73%) - 100 г

тыквенное пюре - 1 стакан

яйца - 3 шт.

сахар - 1 3/4 стакана

соль - 1/2 ч. л.

сахарная пудра - 1/4 стакана

соус из клюквы - 400 г

мускатный орех молотый - 1/4 ч. л.

молотая корица - 1/2 ч. л.

имбирь сушеный молотый - 1/2 ч. л.

перец душистый молотый - 1/8 ч. л.

Как готовить суфганийот

Залейте сливочное масло горячим молоком, перемешайте смесь до однородности. После этого добавьте 3/4 стакана сахара, 2 яйца и один желток - и еще раз перемешайте смесь.

В отдельной миске смешайте муку, соль, дрожжи, корицу, имбирь и перец, после чего добавьте молочную смесь. Вымешайте тесто и сформируйте из него шар.

Переложите массу в миску, смазанную растительным маслом, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 5 часов.

Для начинки смешайте клюквенный соус с водой в кастрюле. Помешивая, нагрейте соус на среднем огне в течение 25 минут. Затем перелейте смесь в миску и поставьте в холодильник.

Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной 6 мм, вырежьте из него кружочки. Взбейте яичный белок, а затем смажьте им половину кружочков теста - это будут нижние половинки пончиков.

Выложите в центр смазанных кружочков из теста по 1 ч. л. клюквенного желе, сверху накройте другим кусочком теста. Плотно слепите края и оставьте пончики на 20 минут.

Разогрейте во фритюрнице масло и обжарьте пончики до румяной корочки. Обсушите выпечку на салфетке, чтобы убрать лишний жир, а затем обваляйте в сахаре и присыпьте сахарной пудрой.