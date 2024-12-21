Ханука 2024: когда празднуют, история и традиции праздника огней
Ханука - один из самых ярких праздников еврейского календаря, который символизирует победу света над тьмой. Праздник длится более недели и на этот период есть свои очень интересные традиции.
Когда будут отмечать Хануку в 2024 году, что она означает и какие традиции сопровождают этот праздник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Дата Хануки 2024 года
В 2024 году Ханука начнется вечером в воскресенье, 22 декабря, и продлится до вечера понедельника, 30 декабря. Праздник длится восемь дней, что символизирует чудо Хануки, когда лампада горела в течение восьми дней, несмотря на нехватку оливкового масла.
История праздника
Ханука имеет глубокие исторические корни. Праздник отмечает события, которые произошли во 2 веке до нашей эры, когда иудейский народ под руководством Маккавеев одержал победу над сирийско-греческими войсками. После этой победы иудеи восстановили Второй храм в Иерусалиме, а его оскверненный алтарь освятили заново.
После смерти полководца Александра Македонского, под власть которого перешли жители Иудеи, к власти пришли люди, у которых были совсем другие и более жесткие взгляды. Один из таких правителей захватил Иерусалимский храм, а через некоторое время все святыни отправил в Сирию, в том числе и золотую Менору.
Иудеям это не понравилось, и они подняли восстание, которое длилось три года. После своей победы они обнаружили в оскверненном храме только один сосуд с маслом для лампад.
По преданию, этого масла должно было хватить лишь на сутки, но почему-то огонь прогорел ровно восемь дней и за это время иудеи смогли привести свой храм в полный порядок, освятить его и приготовить достаточно масла для лампад.
На Хануку нужно зажечь 8 свечей на Ханукии (фото: pixabay.com)
Традиции праздника
Ханука известна своими теплыми и светлыми традициями, которые объединяют семьи:
Зажигание ханукии
Каждый вечер Хануки зажигают одну свечу на ханукии - специальном подсвечнике с девятью свечами. Девятая свеча, которая называется шамаш, используется для зажигания других. Первую свечу разрешено зажигать главе семьи и мальчикам, которым исполнилось 9 лет. А за полчаса до зажигания свечей запрещено есть.
Традиционные блюда
На праздник готовят блюда, жаренные в масле, например латкес (картофельные оладьи) и суфганиот (пончики с разнообразными начинками). Эти блюда символизируют чудо масла. Также употребляют молочные блюда из сыра.
Игры и подарки
Детям дарят мелкие подарки и деньги (хануке гельт). Популярным развлечением является игра в дредель - четырехгранный волчок с буквами, которые напоминают о чуде Хануки.
Молитвы и песни
Во время праздника читают особые молитвы из Торы и поют традиционные песни, которые прославляют божественное вмешательство и чудо света.
Что запрещено на Хануку
Во время Хануки не постятся и не придерживаются строгих диет.
Женщины на Хануку не должны выполнять любую работу, когда горят свечи. Так они выражают свою благодарность Богу.
Свет от ханукальных свечей нельзя использовать в бытовых целях, например, для работы или чтения.
В дни Хануки запрещено оплакивать умерших и этот праздник посвящают живым родственникам, друзьям и семье.
Интересные факты о празднике
- Ханука не является религиозным праздником из Торы, но приобрел большое значение благодаря своей истории.
- Ханука всегда приходится на 25-й день месяца кислев по еврейскому календарю, что по григорианскому календарю выпадает на декабрь.
- Взрослые во время Хануки работают, а вот у детей в это время - каникулы.
- В современном мире праздник часто называют "еврейским Рождеством", хотя эти праздники имеют совершенно разное значение.
Ранее мы рассказывали о том, какие праздники будут в декабре и сколько будет выходных дней.
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При написании материала использованы источники: Chabad.org, Jewish Virtual Library, Encyclopedia Britannica.