Що приготувати на Хануку: три рецепти страв для святкування
Ханука - одне з найбільш важливих єврейських свят, присвячене відновленню Єрусалиму. Свято відоме теплими традиціями, серед яких і кулінарні.
Про те, які страви можна приготувати на Хануку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Баранячі гомілки з прянощами
Як готувати баранячі гомілки на Хануку (ілюстративне фото: Unsplash)
Баранячі гомілки, протушковані з прянощами та помідорами - чудовий варіант для ситної вечері на Хануку. Щоб приготувати тушковані баранячі гомілки, потрібні такі продукти:
- баранячі гомілки - 6 шт.
- м'ясний бульйон - 600 мл
- вино червоне сухе - 750 мл
- олія - 2 ст. л.
- цибуля жовта ріпчаста - 2 шт.
- томати очищені у власному соку - 800 г
- морква - 3 шт.
- часник - 10 зубчиків
- розмарин сушений - 5 ч. л.
- чебрець - 3 гілочки
- сіль - до смаку
- перець - до смаку
Як готувати баранячі гомілки з прянощами
Баранячі гомілки потрібно ретельно помити та обсушити. Після цього натріть м'ясо сіллю та перцем. Моркву, часник та цибулю почистьте, наріжте кружальцями моркву, цибулю - півкільцями, а часник подрібніть.
В каструлі з товстими стінками потрібно розігріти олію на середньому вогні. Порціями обсмажте гомілки протягом приблизно 8 хвилин - до коричневого кольору з кожного боку.
Перекладіть гомілки в миску, а в каструлю всипте моркву, цибулю та часник. Обсмажте овочі протягом приблизно 10 хвилин - до золотистого кольору. Після цього влийте вино та бульйон, додайте помідори, чебрець та розмарин.
Покладіть в каструлю баранячі гомілки так, щоб вони були повністю занурені в рідину. Доведіть соус до кипіння, після чого зменште вогонь. Накрийте посуд кришкою і тушкуйте м'ясо до розм'якшення, протягом двох годин.
Потім зніміть кришку та протушкуйте баранячі гомілки ще приблизно 20 хвилин. Перекладіть м'ясо на тарілку, прокип'ятіть рагу до загустіння та полийте готовим соусом з овочами гомілки перед подачею.
Латкес
Латкес - страва, схожа на деруни (фото: GettyImages)
Латкес - класична єврейська страва з картоплі, яку готують на Хануку. Для того, щоб приготувати латкес, потрібні ці продукти:
- картопля - 4 шт.
- картопляний крохмаль - 3 ст. л.
- яйця - 1 шт.
- цибуля жовта ріпчаста - 1 шт.
- сіль - до смаку
- перець чорний мелений - до смаку
- олія - до смаження
Як готувати латкес
Картоплю потрібно помити та почистити, а потім натерти на тертці. Цибулю також треба почистити та натерти - або подрібнити.
Вичавіть з картопляно-цибулевої суміші зайву рідину за допомогою марлі чи рушника. Додайте до картоплі яйце, крохмаль, сіль та перець до смаку, ретельно перемішайте масу.
Розігрійте пательню з великою кількістю олії та викладіть латкеси. Обсмажте картопляний млинчик до золотавості з кожного боку. Перед подачею викладіть латкес на паперовий рушник.
Суфґанійот
Суфґанійот - пончики до Хануки (ілюстративне фото: Freepik)
Суфґанійот - традиційна єврейська випічка, пончики з гарбузовим пюре. Для того, щоб приготувати цю ароматну випічку, потрібні такі інгредієнти:
- вода - 1/3 склянки
- олія - 1000 мл
- сухі дріжджі - 7 г
- борошно - 5 склянок
- молоко (жирність 2,5%) - 3/4 склянки
- масло (жирність 73%) - 100 г
- гарбузове пюре - 1 склянка
- яйця - 3 шт.
- цукор - 1 3/4 склянки
- сіль - 1/2 ч. л.
- цукрова пудра - 1/4 склянки
- соус із журавлини - 400 г
- мускатний горіх мелений - 1/4 ч. л.
- мелена кориця - 1/2 ч. л.
- імбир сушений мелений - 1/2 ч. л.
- перець духмяний мелений - 1/8 ч. л.
Як готувати суфґанійот
Залийте масло гарячим молоком, перемішайте суміш до однорідності. Після цього додайте 3/4 склянки цукру, 2 яйця та один жовток - і ще раз перемішайте суміш.
В окремій мисці змішайте борошно, сіль, дріжджі, корицю, імбир та перець, після чого додайте молочну суміш. Вимішайте тісто та сформуйте з нього кулю.
Перекладіть масу у миску, змащену олією, накрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник мінімум на 5 годин.
Для начинки змішайте журавлиний соус з водою в каструлі. Помішуючи, нагрійте соус на середньому вогні протягом 25 хвилин. Потім перелийте суміш в миску та поставте в холодильник.
Охолоджене тісто розкачайте на пласт завтовшки 6 мм, виріжте з нього кружечки. Збийте яєчний білок, а потім змастіть ним половину кружалець тіста - це будуть нижні половинки пончиків.
Викладіть в центр змащених кружечків з тіста по 1 ч. л. журавлиного желе, зверху накрийте іншим шматочком тіста. Щільно зліпіть краї та залиште пончики на 20 хвилин.
Розігрійте у фритюрниці олію та обсмажте пончики до рум'яної скоринки. Обсушіть випічку на серветці, щоб прибрати зайвий жир, а потім обваляйте в цукрі та присипте цукровою пудрою.
До речі, раніше ми писали про те, коли і як святкують Хануку.
А також розповідали, як готувати халву в домашніх умовах.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Shuba, Вікіпедія, Chabad.org.