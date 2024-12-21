Халва в домашних условиях: рецепт натуральной сладости к чаю

Домашняя халва - это вкусное и полезное десертное блюдо, которое можно приготовить из простых ингредиентов, таких как семена подсолнечника, мед и орехи. Благодаря натуральным компонентам, домашняя халва - не только вкусная, но и полезная.

О том, как приготовить домашнюю халву, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.

Что нужно для домашней халвы

Для того, чтобы приготовить это натуральное лакомство к чаю, понадобятся эти продукты:

мед - 150 г

семечки подсолнечника - 400 г

арахис - 100 г

Как готовить халву дома

Для того, что приготовить домашнюю халву, не нужно использовать сахар, муку или масло. Несмотря на то, что основной ингредиент сладости - подсолнечные семечки, арахис сделает вкус халвы лучше.

Сперва семечки подсолнечника нужно обжарить до золотистого цвета на маленьком огне, постоянно помешивая лопаткой. До этого измельчать семечки не нужно. Крайне важно не пережарить зернышки, чтобы халва не имела горького привкуса.

Как готовить халву дома (скриншот / Лилия Цвит)

Арахис также нужно обжарить на слабом огне до зарумянивания, периодически перемешивая лопаткой. Кроме этого, арахис можно заменить на любые другие орехи.

Арахис улучшает вкус халвы (скриншот / Лилия Цвит)

После того, как семена немного остынут, их нужно перемолоть в чаше блендера. Зернышки нужно перемолоть до состояния, чтобы они собирались по стенкам - но не стали пастой.

Как готовить халву дома (скриншот / Лилия Цвит)

Арахис также нужно перемолоть в крошку, после чего смешать с измельченными семенами подсолнечника. После того, как измельченные зернышки и орехи смешаются, влейте в смесь жидкий мед.

По желанию, натуральный ингредиент можно заменить на искусственный или инвертный сироп. Меда или его заменителя должно быть столько, чтобы семена начали слипаться.

Еще раз тщательно перемешайте все ингредиенты для домашней халвы. Небольшую, но глубокую форму нужно застелить пищевой пленкой и выложить в посуду крошки халвы.

Чтобы халва получила форму, массу нужно плотно утрамбовать ложкой и скалкой. После этого поставьте форму с халвой в холодильник на 2 часа. Однако, чтобы халва была плотной, лучше достать ее из холодильника на следующий день.