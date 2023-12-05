В какую цену живые новогодние елки и сосны. Какую выбрать, чтобы дольше стояла

В Украине уже начали продавать елки из лесничеств. Лесники говорят, что спрос этого сезона будет где-то на уровне прошлогоднего.

Сколько сейчас стоит новогодние деревья, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет ТСН.

Сколько стоят елки в Украине

Лесные хозяйства заготовляют в среднем по 500 деревьев, ведь озабочены, продадут ли.

Стоимость елок и сосен на одном уровне - от 200 до 600 гривен в зависимости от размера. Продавцы уверяют, что цены на деревья остались на уровне прошлого года.

Так, метровая сосна обойдется в 200 гривен, выше - конечно, дороже. До 1,5 метра стоит 250 гривен. Елка в горшке обойдется в 600 гривен.

Лесники же призывают желающих выбирать дерево внимательно и покупать их с чипами - это означает, что елку или сосну срезали официально. Тех, кто решит рубить деревья своими силами, ждут штрафы.

Как правильно выбрать свежую елку

Проведите по хвое елки - она не должна осыпаться, это значит, что дерево свежее. Если вы проводите рукой по новогоднему дереву, оно должно быть податливым и не сухим.