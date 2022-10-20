Эти правила и режимы при стирке позволят существенно экономить электроэнергию

При эксплуатации стиральных машин можно тратить значительно меньше электроэнергии, если использовать определенные режимы и функции этой техники, и даже снизить потребление вдвое.

Как это сделать, и эффективно использовать все возможности техники, объяснили эксперты одной из украинских компаний-электропоставщиков.

При нагреве воды до 60 градусов, что часто используется во время стирки, машинке требуется вдвое больше электроэнергии, чем расходуется при 30 градусах.

На самом же деле такого уменьшенного температурного режима вполне достаточно, если белье не слишком загрязнено. Тем более это уместно, когда одежда из деликатной ткани, которую вообще не желательно стирать при высоких температурах.

Специалисты обращают внимание, что снизить необходимость нагревать воду еще больше могут современные стиральные порошки и моющие средства.

Перед началом стирки в барабан машинки лучше погружать минимум на 3/4 от допустимого веса. Так, стирать небольшое количество вещей ежедневно - не рационально в плане экономии света.

Дело в том, что чем чаще включается машинка, тем больше электроэнергии она потребляет, независимо от наполнения барабана. Однако нельзя и перебарщивать и перегружать ее, так как это увеличивает потребление электричества на 10-15%.

Как отмечают эксперты YASNO, стиральная машина-автомат может тратить почти 15% потребляемой семьей электроэнергии.

Вообще при выборе бытовой техники лучше выбирать класса энергопотребления А и А+. По правилам, среди всех классов чем дальше по алфавиту идут буквы (указываются латиницей), тем больше электроэнергии потребляет "стиралка".

Специалисты рекомендуют выбирать функцию быстрой стирки и использовать соответствующие программы для каждого типа белья и одежды.

До того как вы включите машинку и начнете стирку, пятна на одежде можно предварительно обработать, таким образом не нужно использовать предварительное ополаскивание. Это экономия и воды, и света.

Обратим внимание также, что чем больше использовать порошка для стирки, тем больше из-за этого будет пены, а "стиралке" придется чаще сливать воду и, соответственно, набирать новую.

Также можно использовать такую функцию, как таймер отложенного старта. Дело в том, что автозапуск может быть актуален, если у вас установлен двухзонный счетчик, что позволяет платить вдвое меньше электроэнергии, которая используется с 23:00 до 07:00.