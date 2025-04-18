Киномарафон к Пасхе: что посмотреть в праздничные выходные всей семьей

Проведите праздничные выходные вместе с родными за просмотром добрых и забавных фильмов, которые подарят радость и вдохновение.

РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой лент, которые можно посмотреть в выходные накануне Пасхи.

"Гоп"

Анимационная комедия, которая рассказывает о сыне-подростке Пасхального Кролика. Ему суждено занять место отца, но он мечтает стать музыкантом! Так, подросток отправляется покорять Голливуд, а на пути встречает человека Фреда. Вместе они переживают череду забавных приключений и неприятностей.



"Кролик Петя"

Семейная комедия, которая погружает в историю семейства кроликов и их ссору с местными фермерами. Мистер Макгрегор не хочет делиться урожаем с лесными жителями, поэтому те решают дать отпор врагу. Картина полна приключений и забавных ситуаций, которые точно порадуют зрителей.



"Собака, который спас Пасху"

На период праздников хозяева оставляют своего лабрадора в яслях для животных. Однако они даже не подозревают, что их любимец станет героем дня, когда остановит мошенников, которые хотят испортить Пасху.



"Аладдин"

Классическая история о приключениях бедного парня Аладдина, который находит волшебную лампу с Джином внутри. Джин способен выполнить три желания, и так начинается опасное, но интересное и веселое приключение.



"Элвин и бурундуки"

Серия фильмов о веселых и певчих бурундуках Элвина, Саймона и Теодора точно не оставит равнодушным. Приключенческие фильмы полны яркими и забавными моментами, которые повеселят и заставят задуматься.



"Крашанка"

Украинская семейная комедия, которая рассказывает о приключениях семьи Забияк. Впервые за время полномасштабной войны семейство собирается на Пасху, что не обходится без драматических и курьезных моментов.