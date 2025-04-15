Эти новые сериалы на Netflix заставляют не спать по ночам: захватывают с первой минуты

Эти новинки Netflix заставляют затаить дыхание и не отрываться от просмотра. Каждая серия держит в напряжении и поражает непредсказуемым сюжетом.

От романтических драм до напряженных триллеров - РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку сериалов, которые обещают настоящий эмоциональный взрыв.

Пульс

На фоне противоречивых обвинений в отношении одного из врачей команда медиков больницы в Майами разбирается с медицинскими кризисами и личными драмами. Сериал затрагивает проблемы романтических отношений, в том числе выстраивающихся в профессиональной среде, дружбы, отцовства и карьеры.



Карма

Южнокорейская драма, которой пророчат успех, как у "Игры в кальмара". По сюжету жизни шестерых людей переплетаются из-за жуткого преступления. Каждому придется столкнуться со своим прошлым и принять жестокую правду.



Садовник

Криминальный триллер о парне, который с детства не способен чувствовать эмоции. Его мать превратила эту особенность в орудие для заработка денег. Однако следующая мишень все меняет и переворачивает привычную жизнь героев.



Стеклянный купол

Шведский детективный мини-сериал, который погружает в напряженную историю похищения. Когда исчезает дочь подруги, криминалист Лейла присоединяется к поискам. В ходе расследования она исследует собственную детскую травму, связанную с похищением.



Нулевой день

Напряженный политический триллер, главную роль в котором сыграл Роберт Де Ниро. История разворачивается вокруг опасной кибератаки. Бывший президент США пытается выяснить источник угрозы, однако наталкивается на ложь и заговоры.