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Что посмотреть вечером, чтобы "переключиться" и отдохнуть: подборка остросюжетных сериалов

Понедельник 23 сентября 2024 19:45
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Что посмотреть вечером, чтобы "переключиться" и отдохнуть: подборка остросюжетных сериалов Интересные сераилы, которые стоит посмотреть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Следующая подборка идеально подойдет для тех, кто ищет легкий и приятный киноконтент для своих вечеров.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие сериалы посмотреть, чтобы разгрузить мысли и отдохнуть от нескончаемого списка дел.

"Чудовища: история Лайла и Эрика Менендесов"

В центре сюжета - криминальная драма, снятая на основе реальных событий. Лента рассказывает историю братьев Менендесов, осужденных за жестокое убийство. Этот инцидент произошел в Беверли-Хиллз в 1989 году.

"Прекрасная пара"

По сюжету Амалия хочет выйти замуж за мужчину из одной из самых богатых семей В Нантакете. Однако происходит внезапная смерть, срывающая свадьбу, ведь теперь каждый из персонажей оказывается под подозрением. Мини-сериал состоит из шести серий.

"Остров миллиардеров"

Главная героиня - безжалостная владелица норвежского семейного бизнеса, которая хочет уничтожить местного конкурента. Она сделает все возможное, чтобы реализовать свой план и стать самым крупным производителем лосося в мире.

"Дыши"

Щемящая киноработа рассказывает историю команды медиков, которые спасают жизни и работают в государственной больнице. На фоне рабочих моментов и вопросов появляются бурные романтические чувства. Сериал состоит из восьми эпизодов.

"Джентльмены"

Еще одна кинолента, состоящая из восьми серий. Она рассказывает об аристократе по имени Эдди, который наследует семейное имение и понимает, что здесь находится огромная империя марихуаны, а ее владельцы никуда не собираются уходить.

Также просмотрите эти романтические истории, снятые на основе книг.

Также мы рассказывали про интеллектуальное кино, от которого невозможно оторваться.

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