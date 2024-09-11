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Интеллектуальное кино, от которого невозможно оторваться. Посмотрите эти небанальные истории

Среда 11 сентября 2024 19:42
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Интеллектуальное кино, от которого невозможно оторваться. Посмотрите эти небанальные истории Интеллектуальные фильмы с небанальным сюжетом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Если вы ищете поразительные истории, просмотр которых требует полного внимания и концентрации, возьмите себе на заметку несколько следующих идей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лентах, которые доставят вам настоящее интеллектуальное удовольствие.

"Уменьшение"

Фильм рассказывает про супружескую пару - Пола и Одри. Они живут в пригороде, но принимают решение уменьшиться в размерах и переехать в миниатюрный город. Что из этого выйдет?

"Каос"

По сюжету события происходят на горе Олимп, где царит раздор. Всемогущий Зевс сталкивается с паранойей, а трем простым смертным приходится брать на себя ответственность для того, чтобы решать все проблемы и изменить будущее человечества.

"Проблема 3 тел"

В центре истории - пять гениальных ученых, которые в разные десятилетия на разных континентах овладевают законами природы. Со временем они приходят к ужасному выводу: существование человечества под угрозой, поэтому нужны решительные, уверенные и правильные действия.

"Плейлист"

Эта история знакомит зрителя со шведским предпринимателем, который вместе с партнерами совершает революцию в музыкальной индустрии. Он создает легальную платформу потоковой передачи, и это приводит к кардинальным изменениям, которые удивляют всех.

"Почти нормальная семья"

Этот мини-сериал рассказывает о вроде бы идеальной семье, мир которой в один момент рушится. Происходит ужасное убийство, демонстрирующее, что главные герои готовы пойти на любой шаг, чтобы защитить друг друга.

Возьмите себе на заметку 5 культовых боевиков, которые нужно посмотреть хотя бы раз в жизни.

А еще не забудьте об этих впечатляющих лентах о красоте природы.

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