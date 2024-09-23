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Що подивитися увечері, щоб "переключитися" та відпочити: добірка гостросюжетних серіалів

Понеділок 23 вересня 2024 19:45
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Що подивитися увечері, щоб "переключитися" та відпочити: добірка гостросюжетних серіалів Цікаві сераіли, які варто подивитися (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Наступна добірка ідеально підійде для тих, хто шукає легкий та приємний кіноконтент для своїх вечорів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які серіали подивитися, аби розвантажити думки та відпочити від нескінченного списку справ.

"Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів"

У центрі сюжету - кримінальна драма, знята на основі реальних подій. Стрічка розповідає історію братів Менендесів, яких засудили за жорстоке вбивство. Це сталося у Беверлі-Гіллз у 1989 році.

"Чудова пара"

За сюжетом Амалія хоче вийти заміж за чоловіка з однієї з найбагатших сімей У Нантакеті. Проте стається раптова смерть, яка зриває весілля, адже тепер кожен із персонажів опиняється під підозрою. Мінісеріал складається з шести серій.

"Острів мільярдерів"

Головна героїня - безжальна власниця норвезького сімейного бізнесу, яка хоче знищити місцевого конкурента. Вона зробить усе можливе, щоб реалізувати свій план і стати найбільшим виробником лосося у світі.

"Дихай"

Щемлива кіноробота розповідає історію команди медиків, які рятують життя та працюють у державній лікарні. На тлі робочих моментів та питань виникають бурхливі романтичні почуття. Серіал має вісім епізодів.

"Джентльмени"

Ще одна кінострічка, яка складається з восьми серій. Вона розповідає про аристократа на ім'я Едді, який успадковує сімейний маєток і розуміє, що тут знаходиться величезна імперія марихуани, а її власники нікуди не збираються йти.

Також перегляньте ці романтичні історії, які були зняті на основі книжок.

Також ми розповідали про інтелектуальне кіно, від якого неможливо відірватися.

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