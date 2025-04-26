Зеленский встретился с возможными преемниками Папы Франциска: что о них известно
Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Италию встретился с возможными преемниками Папы Франциска. Президент выразил соболезнования по поводу смерти Папы и поблагодарил Ватикан за поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
Зеленский и Паролин уделили особое внимание пути к справедливому и прочному миру. Президент проинформировал о совместных с США, Европой и другими странами мира дипломатических усилиях для установления полного, безусловного прекращения огня, которое должно стать первым шагом.
Глава государства также поблагодарил за позицию Государственного секретаря относительно права Украины на самозащиту и невозможности навязывания условий мира стране, которая подверглась нападению.
"Украина рассчитывает на то, что Святой Престол и в дальнейшем будет играть важную роль в объединении международных усилий для достижения мира, возвращении незаконно перемещенных и депортированных Россией украинских детей и освобождении пленных", - говорится в заявлении ОП.
Президент также обсудил возвращение украинских детей с кардиналом Маттео Дзуппи. Зеленский в частности выразил благодарность за помощь со стороны Ватикана, лично Понтифика и Маттео Дзуппи в возвращении незаконно депортированных и перемещенных Россией украинских детей и освобождении пленных.
"Это самое главное - вернуть больше жизни домой, к близким, к родным. И поэтому вы нам уже помогали с детьми, и мы заворачиваемся сегодня к вам. К сожалению, еще есть предмет обращения. Это значит, что есть очень много детей, которые удерживаются помимо их воли на территории России. Мы хотим вернуть их домой, и поэтому за такой помощью мы снова обращаемся к Ватикану", - отметил глава Украины.
Выборы нового понтифика
Напомним, что вскоре состоятся выборы нового понтифика. Как известно, одним из потенциальных кандидатов является украинец Николай Бычок - самый молодой кардинал Ватикана, который сейчас возглавляет епархию УГКЦ в Мельбурне.
Интересно, что букмекерские конторы уже даже принимают ставки на кандидатов. К примеру, на ресурсе Polymarket, рейтинг возглавляет именно итальянский кардинал и государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин с 27%, в тройке лидеров также Луис Антонио Тагле и Матео Дзуппи.
Подробнее о претендентах на пост Папы Римского и что известно о каждом из них, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.