Что нельзя делать в воскресенье вечером: эти действия могут навлечь беду
Воскресный вечер - это не просто конец выходного дня, а символический переход к новой неделе. В народе говорят: как завершишь неделю - так ее и начнешь. Поэтому наши предки относились к этому времени с особой осторожностью.
Что нельзя делать в воскресенье вечером и почему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Не ссорьтесь и не конфликтуйте
Говорят, что ссора в воскресенье вечером навлекает "черную неделю" - весь последующий период будет наполнен обидами и стрессом. Особенно опасно выяснять отношения в семье.
Не занимайтесь уборкой
По приметам, мытье полов или вынос мусора в воскресенье после захода солнца "выносит" благосостояние из дома. Не стоит вообще в воскресенье заниматься домашними делами - шитье, вязание, стирка, глажка.
Не планируйте важных дел
Старые суеверия предостерегают: кто планирует большие перемены в воскресенье вечером - тому все пойдет не по плану. Время лучше потратить на отдых и подведение итогов.
Не давайте и не одалживайте деньги
Финансовые операции в этот период считаются неудачными. Есть поверье, что деньги "не вернутся", а с ними - и финансовая стабильность.
Не ложитесь спать с плохими мыслями
В народе верили: какие мысли у тебя перед сном в воскресенье - такими будет вся неделя. Не стоит засыпать с обидами, тревогой или злостью.
Не оставляйте грязную посуду
Хоть уборку и не советуют, но оставленная грязь - это "задержанный негатив". Посуду лучше помыть еще до захода солнца.
Не мойте волосы
И хотя грязным ходить не стоит, мыть волосы после захода солнца в воскресенье - не стоит. В древности верили, что этот процесс может смыть энергию и удачу, которые вы накопили за неделю. Чтобы сохранить положительную энергетику, - перенесите процедуру на другой день.
Почему вечер воскресенья такой особенный?
В древности люди верили, что именно в воскресенье после захода солнца открывается энергетический "переход" к новой неделе.
Это время, когда итоги прошлого еще держатся, а новое еще не пришло. Такой себе психологический и духовный "пороговый момент", когда стоит вести себя осторожнее.
Приметы на воскресный вечер
Услышишь сову - быть неспокойной неделе
Найдешь мелкие деньги на дороге - не бери, потому что потеряешь больше
Внезапно вспомнился человек - он нуждается в тебе или вспоминает тебя злой
Если перед сном расплакаться - вся неделя будет эмоционально тяжелой
Как провести воскресный вечер правильно
- Заварить травяной чай и пересмотреть недельные планы
- Провести время с близкими без гаджетов
- Послушать спокойную музыку или почитать
- Написать список благодарности за неделю
- Заснуть с мыслью: "Новая неделя принесет мне спокойствие и силу"
Вас может заинтересовать:
- Как понять, что вас сглазили - 10 четких признаков
- Какие вещи нужно выбросить из дома, потому что они накапливают негативную энергию
- Разбилась посуда или упала икона - о чем предупреждают такие вещи
При написании материала были использованы источники: Аналитические материалы о фольклорных представлениях Центральной и Восточной Европы, Старинные обычаи и традиции Украины, Советчица, исследование "Народная демонология украинцев" Натальи Хобзей.