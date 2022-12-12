Как перевозить генератор, чтобы не повредить автомобиль: советы для водителей

На сегодняшний день покупкой номер 1 в Украине является генератор. Оно не удивительно, ведь к отключениям света нужно приспосабливаться всем. Однако однажды может возникнуть вопрос, как безопасно доставить его домой, чтобы не навредить автомобилю.

Styler подготовил для водителей действенные и простые советы по такому случаю.

В чем проблема перевозок

При покупке генератора может показаться, что вам не понадобится никуда его возить. Однако случиться может разное. К примеру, незапланированная поездка на дачу, и чтобы ее не испортить отключением света, вы берете с собой генератор.

Однако его перевозка может повлечь за собой некоторые осложнения.

Во-первых, тяжелую конструкцию придется приподнимать на высоту вашего багажника. Во-вторых, необходимо обеспечить устойчивость генератора в багажнике. В-третьих, вытащить генератор еще труднее, чем поставить назад.

А для самой машины возможен целый список травм и повреждений:

поцарапать бампер и багажник

проломить пол багажника

загрязнить обивку или залить ее горюче-смазочными материалами

Перед перевозкой генератор и авто нужно подготовить (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Как обезопасить и машину, и генератор

Застелите багажник одеялом или другой плотной тканью.

Существует большая вероятность, что ножки аккумулятора могут поцарапать поверхность багажника. При этом прибор будет ездить и может получить повреждения.

Поэтому лучше этого избежать и ставить его на плотную ткань, которая не позволит генератору скользить во время поездки.

Проверьте ножки

Генератор - это далеко не легкий прибор. Средний его вес колеблется в рамках 60 килограммов, отчего пол багажника может просто проломиться. Перед установкой внутрь проверьте, не прогибает ли аккумулятор поверхность.

Если да, то специалисты советуют подумать о листе толстой фанеры или нескольких досках, чтобы подложить их под генератор.

Настелите пленку

Пленка пригодится вам, если бак генератора наполнен бензином или дизелем. Лучше позаботиться о чистоте багажника заранее. Иначе придется долго его отмывать.

Как подготовить генератор к перевозке (фото: auto.24tv.ua)

Подумайте об альтернативных вариантах загрузки

Различные модели автомобилей имеют разное устройство, поэтому загрузка генератора через багажник не всегда может быть лучшим вариантом.

Если дверь открывается достаточно широко, можно попытаться расположить ее на сиденье, защитив обивку. Так же вам ничего не мешает поставить его вверх дрожью.

Если ни один из вариантов не решает проблему, попробуйте его разобрать и перевезти по частям.