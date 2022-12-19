В Украину уже завезли полмиллиона генераторов: сколько из них без налогов
В общей сложности за 2022 год в Украину завезли 510,3 тысячи электрогенераторов. Почти половина из них - после отмены пошлин и НДС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, по состоянию на 19 декабря в Украину импортировано на льготных условиях с применением нулевого НДС/пошлины 235,9 тысяч генераторов. Из них 92% (217,3 тысяч) завезли юридические лица, и 8% (18,6 тысяч) физические лица.
Напомним, в Украине 10 ноября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и еще ряд товаров.
Кроме того, 13 декабря Верховная рада одобрила законопроекты №8196/8197 о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, которые отменяют налоги на импорт генераторов и Starlink.