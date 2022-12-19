В Украину уже завезли полмиллиона генераторов: сколько из них без налогов

В общей сложности за 2022 год в Украину завезли 510,3 тысячи электрогенераторов. Почти половина из них - после отмены пошлин и НДС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, по состоянию на 19 декабря в Украину импортировано на льготных условиях с применением нулевого НДС/пошлины 235,9 тысяч генераторов. Из них 92% (217,3 тысяч) завезли юридические лица, и 8% (18,6 тысяч) физические лица.