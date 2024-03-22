Что обязательно нужно сделать, когда любимый человек уходит на фронт: практические советы

Мобилизация в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ продолжается, так что сейчас каждому взрослому следует знать, что обязательно нужно сделать, когда любимый человек уходит на фронт - как к этому подготовиться семье.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных советах и лайфхаках, которые помогут при таких условиях.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Когда ваш близкий человек собирается на фронт, необходимо договориться с ним о ряде основных моментов, которые помогут в будущем.
Прежде всего нужно скоординировать:
Важно также согласовать алгоритм ваших действий в случае отсутствия связи с военным (если он или она об этом не предупреждали).
Некоторые парни и девушки договариваются об "экстренном контакте" с ближайшими побратимами, так что если ваш близкий человек уже знает, с кем именно будет служить, стоит:
Если ваш родной еще не знает, куда попадет и с кем будет служить, позаботиться об этом вопросе нужно уже после того, как он прибудет на непосредственное место службы.
К службе во время войны нужно готовиться и военным, и их близким (иллюстрация: Getty Images)
Согласно данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в целом семьям военнослужащих необходимо всегда иметь под рукой перечень основных данных:
По словам экспертов, именно эта информация может помочь семьям военных в критических ситуациях.
Кроме того, на сайте Координационного штаба опубликована специальная Дорожная карта - там описаны советы, рекомендации и алгоритмы действий семей военнослужащих в случаях, если они пропали без вести, попали в плен или погибли.
Иногда информация может быть на вес золота (иллюстрация: Getty Images)
В Службе психосоциальной поддержки семей военнослужащих советуют также установить контакт и держать связь (по возможности) с женами, матерями или другими родственниками военнослужащих подразделения, в котором служит ваш близкий человек.
Это поможет обмену информацией и иногда даже может стать эмоциональной "разгрузкой".
Кроме того, следует составить список:
Заботиться о военных можно и на расстоянии (иллюстрация: Getty Images)
Эксперты отмечают - если в семье есть дети, уделите им максимальное количество внимания и времени, в которых они нуждаются на фоне близкой разлуки с родным взрослым.
Для экономии собственного времени и сохранения сил следует также определить для себя:
"Читать обо всем и всюду невозможно и не нужно", - отмечают специалисты Службы психосоциальной поддержки семей военнослужащих.
Кроме того, при необходимости они рекомендуют украинцам обращаться за бесплатной квалифицированной помощью (получить конфиденциальную консультацию и поддержку):
Напомним, ранее мы рассказывали, как помочь военному по возвращении с фронта, чтобы человек адаптировался как можно лучше.
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