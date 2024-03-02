Нормально ли бояться мобилизации? Психолог дал ответ
В Украине готовят ко второму чтению новый законопроект о мобилизации. На фоне этого в социальных сетях появляются сообщения о том, что мобилизация ужесточается и, вероятно, случаи уклонения участятся из-за нежелания и страха воевать.
Психолог Виталий Лунев в интервью РБК-Украина (проект Styler) ответил, нормально ли бояться мобилизации.
Нормально ли бояться идти воевать
Для начала следует понимать, что страх - это вполне естественная эмоция для любого человека. Виталий Лунев отмечает, что новые реальности диктуют новые формы нормального.
"Знаете, что является нормой с точки зрения повседневности? То, что вы видите в окно. Вот спрашивают люди, какими мы должны быть. Откройте окно и посмотрите, какими мы сейчас", - приводит пример эксперт.
Он добавляет: если есть страх и он виден в обществе, соответственно это норма реакции. Это автоматическая реакция людей, которые из-за уныния, непонимания логики, реагируют таким образом.
В масштабах страны мобилизация - это массовый социальный процесс. И первые, кто активно реагирует на него, в науке называются пассионариями. Это добровольцы, которые брали оружие, записывались в ТРО и т.д.
"В первую волну включаются только они. Но эти волны заканчиваются. Затем остаются люди, которые пассионарны в меньшей степени. Они иначе относятся ко всему, живут в другом дискурсе", - объясняет психолог.
Поэтому страх - это типичная автоматическая реакция.
Почему люди боятся мобилизации (скриншот)
Почему появляется недоверие к власти
По словам Виталия, некоторые исследования показывают, что на второй год в любом обществе появляется неизбежное доверие к власти. Это связано с тем, что определенную проблему все равно не решают.
"Первые месяцы мы отстаивали границы, возвращали территории, а потом происходит откат. Военные, возвращаясь домой, могут рассказывать о таких ситуациях, которые мы не видим по телевидению или в официальных новостях", - говорит Лунев о развитии недоверия.
Кроме того, для украинцев характерна идея кумовства. То есть, когда мы больше доверяем тому, что слышим от близких людей.
"У нас же многие истории начинаются с того, что кому-то рассказывал кум. У каждого есть кум в ОП, кум в министерстве и воюющий кум. Та информация, которую мы получаем не от официальных источников, а от кумовьев, входит в конфликт с публичной версией", - объясняет эксперт.
Напомним, недавно известная украинская ведущая высказалась о мобилизации 24-летнего сына.
Кроме того, ранее стало известно, как будет работать базовая военная подготовка для мужчин 18-25 лет.