Нормально ли бояться мобилизации? Психолог дал ответ

В Украине готовят ко второму чтению новый законопроект о мобилизации. На фоне этого в социальных сетях появляются сообщения о том, что мобилизация ужесточается и, вероятно, случаи уклонения участятся из-за нежелания и страха воевать.

Нормально ли бояться идти воевать

Для начала следует понимать, что страх - это вполне естественная эмоция для любого человека. Виталий Лунев отмечает, что новые реальности диктуют новые формы нормального.

"Знаете, что является нормой с точки зрения повседневности? То, что вы видите в окно. Вот спрашивают люди, какими мы должны быть. Откройте окно и посмотрите, какими мы сейчас", - приводит пример эксперт.

Он добавляет: если есть страх и он виден в обществе, соответственно это норма реакции. Это автоматическая реакция людей, которые из-за уныния, непонимания логики, реагируют таким образом.

В масштабах страны мобилизация - это массовый социальный процесс. И первые, кто активно реагирует на него, в науке называются пассионариями. Это добровольцы, которые брали оружие, записывались в ТРО и т.д.

"В первую волну включаются только они. Но эти волны заканчиваются. Затем остаются люди, которые пассионарны в меньшей степени. Они иначе относятся ко всему, живут в другом дискурсе", - объясняет психолог.

Поэтому страх - это типичная автоматическая реакция.

Почему люди боятся мобилизации (скриншот)

Почему появляется недоверие к власти

По словам Виталия, некоторые исследования показывают, что на второй год в любом обществе появляется неизбежное доверие к власти. Это связано с тем, что определенную проблему все равно не решают.

"Первые месяцы мы отстаивали границы, возвращали территории, а потом происходит откат. Военные, возвращаясь домой, могут рассказывать о таких ситуациях, которые мы не видим по телевидению или в официальных новостях", - говорит Лунев о развитии недоверия.

Кроме того, для украинцев характерна идея кумовства. То есть, когда мы больше доверяем тому, что слышим от близких людей.

"У нас же многие истории начинаются с того, что кому-то рассказывал кум. У каждого есть кум в ОП, кум в министерстве и воюющий кум. Та информация, которую мы получаем не от официальных источников, а от кумовьев, входит в конфликт с публичной версией", - объясняет эксперт.