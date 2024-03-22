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Що обов'язково потрібно зробити, коли кохана людина іде на фронт: практичні поради

Прощання з рідними - неймовірно важка мить (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Мобілізація в Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ триває, тож нині кожному дорослому варто знати, що обов'язково потрібно зробити, коли кохана людина іде на фронт - як до цього підготуватися родині.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про основні поради та лайфхаки, що допоможуть за таких умов.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Про що потрібно домовитись

Коли ваша близька людина збирається на фронт, необхідно домовитися з нею про низку основних моментів, які допоможуть в майбутньому.

Перш за все потрібно скоординувати:

  • канали зв'язку з військовослужбовцем (телефон, соцмережі, месенджери тощо)
  • регулярність (частоту) комунікації з ним

Важливо також узгодити алгоритм ваших дій на випадок відсутності зв'язку з військовим (якщо він або вона про це не попереджали).

Деякі хлопці й дівчата домовляються про "екстрений контакт" із найближчими побратимами, тож якщо ваша близька людина вже знає, з ким саме служитиме, варто:

  • подбати про такий додатковий контакт
  • узгодити, в яких саме випадках ви можете звертатися до цієї особи (осіб)

Якщо ж ваш рідний ще не знає, куди потрапить і з ким служитиме, подбати про це питання потрібно вже після того, як він прибуде на безпосереднє місце служби.

До служби під час війни потрібно готуватись і військовим, і їхнім близьким (ілюстрація: Getty Images)

Яку інформацію необхідно знати

Згідно з даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в цілому родинам військовослужбовців необхідно завжди мати під рукою перелік основних даних:

  • прізвище, ім'я та по батькові військового
  • дату народження військового
  • копію паспорта військового
  • особовий номер (індивідуальний податковий номер) військового
  • контактні дані територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП), з якого людина була мобілізована
  • назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби
  • контактні дані місця постійної дислокації військової частини
  • посаду та звання військового, військово-облікову спеціальність (якщо відомо)
  • номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (скан-копію) чи жетону
  • прізвище, ім'я, по батькові та контакти колег по службі, побратимів
  • прізвище, ім'я, по батькові та контакти безпосереднього командира
  • прізвище, ім'я, по батькові та контакти командира частини
  • телефон гарячої лінії частини, бригади, угруповання

За словами експертів, саме ця інформація може допомогти родинам військових у критичних ситуаціях.

Крім того, на сайті Координаційного штабу опублікована спеціальна Дорожня карта - там описані поради, рекомендації та алгоритми дій родини військовослужбовця у випадках, якщо він\вона зникли безвісти, потрапили в полон чи загинули.

Часом інформація може бути на вагу золота (ілюстрація: Getty Images)

Додаткові контакти

У Службі психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців радять також встановити контакт й тримати зв'язок (за можливості) з дружинами, матерями чи іншими родичами військовослужбовців підрозділу, в якому служить ваша близька людина.

Це допоможе обміну інформацією та інколи навіть емоційному "розвантаженню".

Крім того, варто скласти список:

  • осіб та установ, до кого та куди можна звернутися за допомогою з різних питань (друзі, родичі, знайомі, сусіди, державні й не державні установи)
  • громадських та релігійних організацій у вашому регіоні, які можуть допомогти з тих чи інших питань
  • корисних для родин військовослужбовців організацій, що працюють онлайн

Дбати про військових можна й на відстані (ілюстрація: Getty Images)

Що ще важливо зробити

Експерти наголошують - якщо в родині є діти, приділіть їм максимальну кількість уваги та часу, яких вони потребують на тлі близького розлучення з рідним дорослим.

Для економії власного часу та збереження сил варто також визначити для себе:

  • декілька основних джерел, де ви читаєте новини
  • частоту їхнього моніторингу

"Читати про все і всюди неможливо і не потрібно", - наголошують спеціалісти Служби психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців.

Крім того, за потреби вони рекомендують українцям звертатися по безкоштовну кваліфіковану допомогу (отримати конфіденційну консультацію та підтримку):

  • на безкоштовній телефонній лінії: 0 800 332 720 (щодня з 10:00 до 20:00)
  • у Telegram-чаті: +38 067 130 32 73, @pidtrymkainua (щодня з 10:00 до 20:00)
  • у групах підтримки, які психологи проводять онлайн окремо для дружин та партнерок і окремо для матерів військовослужбовців (реєстрація на сайті pidtrymka.in.ua або за номером: 0 800 332 720)
  • на індивідуальних психологічних сесіях онлайн (запис за номером: 0 800 332 720)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти військовому після повернення з фронту, щоб людина адаптувалася якнайкраще.

Читайте також, чи нормально боятися мобілізації під час війни в Україні.

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