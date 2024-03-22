Що обов'язково потрібно зробити, коли кохана людина іде на фронт: практичні поради

Про що потрібно домовитись

Коли ваша близька людина збирається на фронт, необхідно домовитися з нею про низку основних моментів, які допоможуть в майбутньому.

Перш за все потрібно скоординувати:

канали зв'язку з військовослужбовцем (телефон, соцмережі, месенджери тощо)

регулярність (частоту) комунікації з ним

Важливо також узгодити алгоритм ваших дій на випадок відсутності зв'язку з військовим (якщо він або вона про це не попереджали).

Деякі хлопці й дівчата домовляються про "екстрений контакт" із найближчими побратимами, тож якщо ваша близька людина вже знає, з ким саме служитиме, варто:

подбати про такий додатковий контакт

узгодити, в яких саме випадках ви можете звертатися до цієї особи (осіб)

Якщо ж ваш рідний ще не знає, куди потрапить і з ким служитиме, подбати про це питання потрібно вже після того, як він прибуде на безпосереднє місце служби.

До служби під час війни потрібно готуватись і військовим, і їхнім близьким (ілюстрація: Getty Images)

Яку інформацію необхідно знати

Згідно з даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в цілому родинам військовослужбовців необхідно завжди мати під рукою перелік основних даних:

прізвище, ім'я та по батькові військового

дату народження військового

копію паспорта військового

особовий номер (індивідуальний податковий номер) військового

контактні дані територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП), з якого людина була мобілізована

назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби

контактні дані місця постійної дислокації військової частини

посаду та звання військового, військово-облікову спеціальність (якщо відомо)

номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (скан-копію) чи жетону

прізвище, ім'я, по батькові та контакти колег по службі, побратимів

прізвище, ім'я, по батькові та контакти безпосереднього командира

прізвище, ім'я, по батькові та контакти командира частини

телефон гарячої лінії частини, бригади, угруповання

За словами експертів, саме ця інформація може допомогти родинам військових у критичних ситуаціях.

Крім того, на сайті Координаційного штабу опублікована спеціальна Дорожня карта - там описані поради, рекомендації та алгоритми дій родини військовослужбовця у випадках, якщо він\вона зникли безвісти, потрапили в полон чи загинули.

Часом інформація може бути на вагу золота (ілюстрація: Getty Images)

Додаткові контакти

У Службі психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців радять також встановити контакт й тримати зв'язок (за можливості) з дружинами, матерями чи іншими родичами військовослужбовців підрозділу, в якому служить ваша близька людина.

Це допоможе обміну інформацією та інколи навіть емоційному "розвантаженню".

Крім того, варто скласти список:

осіб та установ, до кого та куди можна звернутися за допомогою з різних питань (друзі, родичі, знайомі, сусіди, державні й не державні установи)

громадських та релігійних організацій у вашому регіоні, які можуть допомогти з тих чи інших питань

корисних для родин військовослужбовців організацій, що працюють онлайн

Дбати про військових можна й на відстані (ілюстрація: Getty Images)

Що ще важливо зробити

Експерти наголошують - якщо в родині є діти, приділіть їм максимальну кількість уваги та часу, яких вони потребують на тлі близького розлучення з рідним дорослим.

Для економії власного часу та збереження сил варто також визначити для себе:

декілька основних джерел, де ви читаєте новини

частоту їхнього моніторингу

"Читати про все і всюди неможливо і не потрібно", - наголошують спеціалісти Служби психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців.

Крім того, за потреби вони рекомендують українцям звертатися по безкоштовну кваліфіковану допомогу (отримати конфіденційну консультацію та підтримку):