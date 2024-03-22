Что обязательно нужно сделать, когда любимый человек уходит на фронт: практические советы
Мобилизация в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ продолжается, так что сейчас каждому взрослому следует знать, что обязательно нужно сделать, когда любимый человек уходит на фронт - как к этому подготовиться семье.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных советах и лайфхаках, которые помогут при таких условиях.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
О чем нужно договориться
Когда ваш близкий человек собирается на фронт, необходимо договориться с ним о ряде основных моментов, которые помогут в будущем.
Прежде всего нужно скоординировать:
- каналы связи с военнослужащим (телефон, соцсети, мессенджеры и т.п.)
- регулярность (частоту) коммуникации с ним
Важно также согласовать алгоритм ваших действий в случае отсутствия связи с военным (если он или она об этом не предупреждали).
Некоторые парни и девушки договариваются об "экстренном контакте" с ближайшими побратимами, так что если ваш близкий человек уже знает, с кем именно будет служить, стоит:
- позаботиться о таком дополнительном контакте
- согласовать, в каких именно случаях вы можете обращаться к этому человеку (людям)
Если ваш родной еще не знает, куда попадет и с кем будет служить, позаботиться об этом вопросе нужно уже после того, как он прибудет на непосредственное место службы.
К службе во время войны нужно готовиться и военным, и их близким (иллюстрация: Getty Images)
Какую информацию необходимо знать
Согласно данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в целом семьям военнослужащих необходимо всегда иметь под рукой перечень основных данных:
- фамилию, имя и отчество военного
- дату рождения военного
- копию паспорта военного
- личный номер (индивидуальный налоговый номер) военного
- контактные данные территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП), из которого человек был мобилизован
- название и номер воинской части или подразделения прохождения службы
- контактные данные места постоянной дислокации воинской части
- должность и звание военного, военно-учетную специальность (если известно)
- номер военного билета или временного военного билета (скан-копию) или жетона
- фамилию, имя, отчество и контакты сослуживцев, побратимов
- фамилию, имя, отчество и контакты непосредственного командира
- фамилию, имя, отчество и контакты командира части
- телефон горячей линии части, бригады, группировки
По словам экспертов, именно эта информация может помочь семьям военных в критических ситуациях.
Кроме того, на сайте Координационного штаба опубликована специальная Дорожная карта - там описаны советы, рекомендации и алгоритмы действий семей военнослужащих в случаях, если они пропали без вести, попали в плен или погибли.
Иногда информация может быть на вес золота (иллюстрация: Getty Images)
Дополнительные контакты
В Службе психосоциальной поддержки семей военнослужащих советуют также установить контакт и держать связь (по возможности) с женами, матерями или другими родственниками военнослужащих подразделения, в котором служит ваш близкий человек.
Это поможет обмену информацией и иногда даже может стать эмоциональной "разгрузкой".
Кроме того, следует составить список:
- лиц и учреждений, к кому и куда можно обратиться за помощью по разным вопросам (друзья, родственники, знакомые, соседи, государственные и не государственные учреждения)
- общественных и религиозных организаций в вашем регионе, которые могут помочь по тем или иным вопросам
- полезных для семей военнослужащих организаций, работающих онлайн
Заботиться о военных можно и на расстоянии (иллюстрация: Getty Images)
Что еще важно сделать
Эксперты отмечают - если в семье есть дети, уделите им максимальное количество внимания и времени, в которых они нуждаются на фоне близкой разлуки с родным взрослым.
Для экономии собственного времени и сохранения сил следует также определить для себя:
- несколько основных источников, где вы читаете новости
- частоту их мониторинга
"Читать обо всем и всюду невозможно и не нужно", - отмечают специалисты Службы психосоциальной поддержки семей военнослужащих.
Кроме того, при необходимости они рекомендуют украинцам обращаться за бесплатной квалифицированной помощью (получить конфиденциальную консультацию и поддержку):
- на бесплатной телефонной линии: 0 800 332 720 (ежедневно с 10:00 до 20:00)
- в Telegram-чате: +38 067 130 32 73, @pidtrymkainua (ежедневно с 10:00 до 20:00)
- в группах поддержки, которые психологи проводят онлайн отдельно для жен и партнеров и отдельно для матерей военнослужащих (регистрация на сайте pidtrymka.in.ua или по номеру: 0 800 332 720)
- на индивидуальных психологических сессиях онлайн (запись по номеру: 0 800 332 720)
Напомним, ранее мы рассказывали, как помочь военному по возвращении с фронта, чтобы человек адаптировался как можно лучше.
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