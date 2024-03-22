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Что обязательно нужно сделать, когда любимый человек уходит на фронт: практические советы

Пятница 22 марта 2024 13:55
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Что обязательно нужно сделать, когда любимый человек уходит на фронт: практические советы Прощание с родными - невероятно тяжелое мгновение (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Мобилизация в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ продолжается, так что сейчас каждому взрослому следует знать, что обязательно нужно сделать, когда любимый человек уходит на фронт - как к этому подготовиться семье.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных советах и лайфхаках, которые помогут при таких условиях.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

О чем нужно договориться

Когда ваш близкий человек собирается на фронт, необходимо договориться с ним о ряде основных моментов, которые помогут в будущем.

Прежде всего нужно скоординировать:

  • каналы связи с военнослужащим (телефон, соцсети, мессенджеры и т.п.)
  • регулярность (частоту) коммуникации с ним

Важно также согласовать алгоритм ваших действий в случае отсутствия связи с военным (если он или она об этом не предупреждали).

Некоторые парни и девушки договариваются об "экстренном контакте" с ближайшими побратимами, так что если ваш близкий человек уже знает, с кем именно будет служить, стоит:

  • позаботиться о таком дополнительном контакте
  • согласовать, в каких именно случаях вы можете обращаться к этому человеку (людям)

Если ваш родной еще не знает, куда попадет и с кем будет служить, позаботиться об этом вопросе нужно уже после того, как он прибудет на непосредственное место службы.

Что обязательно нужно сделать, когда любимый человек уходит на фронт: практические советы

К службе во время войны нужно готовиться и военным, и их близким (иллюстрация: Getty Images)

Какую информацию необходимо знать

Согласно данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в целом семьям военнослужащих необходимо всегда иметь под рукой перечень основных данных:

  • фамилию, имя и отчество военного
  • дату рождения военного
  • копию паспорта военного
  • личный номер (индивидуальный налоговый номер) военного
  • контактные данные территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП), из которого человек был мобилизован
  • название и номер воинской части или подразделения прохождения службы
  • контактные данные места постоянной дислокации воинской части
  • должность и звание военного, военно-учетную специальность (если известно)
  • номер военного билета или временного военного билета (скан-копию) или жетона
  • фамилию, имя, отчество и контакты сослуживцев, побратимов
  • фамилию, имя, отчество и контакты непосредственного командира
  • фамилию, имя, отчество и контакты командира части
  • телефон горячей линии части, бригады, группировки

По словам экспертов, именно эта информация может помочь семьям военных в критических ситуациях.

Кроме того, на сайте Координационного штаба опубликована специальная Дорожная карта - там описаны советы, рекомендации и алгоритмы действий семей военнослужащих в случаях, если они пропали без вести, попали в плен или погибли.

Что обязательно нужно сделать, когда любимый человек уходит на фронт: практические советы

Иногда информация может быть на вес золота (иллюстрация: Getty Images)

Дополнительные контакты

В Службе психосоциальной поддержки семей военнослужащих советуют также установить контакт и держать связь (по возможности) с женами, матерями или другими родственниками военнослужащих подразделения, в котором служит ваш близкий человек.

Это поможет обмену информацией и иногда даже может стать эмоциональной "разгрузкой".

Кроме того, следует составить список:

  • лиц и учреждений, к кому и куда можно обратиться за помощью по разным вопросам (друзья, родственники, знакомые, соседи, государственные и не государственные учреждения)
  • общественных и религиозных организаций в вашем регионе, которые могут помочь по тем или иным вопросам
  • полезных для семей военнослужащих организаций, работающих онлайн

Что обязательно нужно сделать, когда любимый человек уходит на фронт: практические советы

Заботиться о военных можно и на расстоянии (иллюстрация: Getty Images)

Что еще важно сделать

Эксперты отмечают - если в семье есть дети, уделите им максимальное количество внимания и времени, в которых они нуждаются на фоне близкой разлуки с родным взрослым.

Для экономии собственного времени и сохранения сил следует также определить для себя:

  • несколько основных источников, где вы читаете новости
  • частоту их мониторинга

"Читать обо всем и всюду невозможно и не нужно", - отмечают специалисты Службы психосоциальной поддержки семей военнослужащих.

Кроме того, при необходимости они рекомендуют украинцам обращаться за бесплатной квалифицированной помощью (получить конфиденциальную консультацию и поддержку):

  • на бесплатной телефонной линии: 0 800 332 720 (ежедневно с 10:00 до 20:00)
  • в Telegram-чате: +38 067 130 32 73, @pidtrymkainua (ежедневно с 10:00 до 20:00)
  • в группах поддержки, которые психологи проводят онлайн отдельно для жен и партнеров и отдельно для матерей военнослужащих (регистрация на сайте pidtrymka.in.ua или по номеру: 0 800 332 720)
  • на индивидуальных психологических сессиях онлайн (запись по номеру: 0 800 332 720)

Напомним, ранее мы рассказывали, как помочь военному по возвращении с фронта, чтобы человек адаптировался как можно лучше.

Читайте также, нормально ли бояться мобилизации во время войны в Украине.

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