Що обов'язково потрібно зробити, коли кохана людина іде на фронт: практичні поради
Мобілізація в Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ триває, тож нині кожному дорослому варто знати, що обов'язково потрібно зробити, коли кохана людина іде на фронт - як до цього підготуватися родині.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про основні поради та лайфхаки, що допоможуть за таких умов.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Про що потрібно домовитись
Коли ваша близька людина збирається на фронт, необхідно домовитися з нею про низку основних моментів, які допоможуть в майбутньому.
Перш за все потрібно скоординувати:
- канали зв'язку з військовослужбовцем (телефон, соцмережі, месенджери тощо)
- регулярність (частоту) комунікації з ним
Важливо також узгодити алгоритм ваших дій на випадок відсутності зв'язку з військовим (якщо він або вона про це не попереджали).
Деякі хлопці й дівчата домовляються про "екстрений контакт" із найближчими побратимами, тож якщо ваша близька людина вже знає, з ким саме служитиме, варто:
- подбати про такий додатковий контакт
- узгодити, в яких саме випадках ви можете звертатися до цієї особи (осіб)
Якщо ж ваш рідний ще не знає, куди потрапить і з ким служитиме, подбати про це питання потрібно вже після того, як він прибуде на безпосереднє місце служби.
До служби під час війни потрібно готуватись і військовим, і їхнім близьким (ілюстрація: Getty Images)
Яку інформацію необхідно знати
Згідно з даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в цілому родинам військовослужбовців необхідно завжди мати під рукою перелік основних даних:
- прізвище, ім'я та по батькові військового
- дату народження військового
- копію паспорта військового
- особовий номер (індивідуальний податковий номер) військового
- контактні дані територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП), з якого людина була мобілізована
- назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби
- контактні дані місця постійної дислокації військової частини
- посаду та звання військового, військово-облікову спеціальність (якщо відомо)
- номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (скан-копію) чи жетону
- прізвище, ім'я, по батькові та контакти колег по службі, побратимів
- прізвище, ім'я, по батькові та контакти безпосереднього командира
- прізвище, ім'я, по батькові та контакти командира частини
- телефон гарячої лінії частини, бригади, угруповання
За словами експертів, саме ця інформація може допомогти родинам військових у критичних ситуаціях.
Крім того, на сайті Координаційного штабу опублікована спеціальна Дорожня карта - там описані поради, рекомендації та алгоритми дій родини військовослужбовця у випадках, якщо він\вона зникли безвісти, потрапили в полон чи загинули.
Часом інформація може бути на вагу золота (ілюстрація: Getty Images)
Додаткові контакти
У Службі психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців радять також встановити контакт й тримати зв'язок (за можливості) з дружинами, матерями чи іншими родичами військовослужбовців підрозділу, в якому служить ваша близька людина.
Це допоможе обміну інформацією та інколи навіть емоційному "розвантаженню".
Крім того, варто скласти список:
- осіб та установ, до кого та куди можна звернутися за допомогою з різних питань (друзі, родичі, знайомі, сусіди, державні й не державні установи)
- громадських та релігійних організацій у вашому регіоні, які можуть допомогти з тих чи інших питань
- корисних для родин військовослужбовців організацій, що працюють онлайн
Дбати про військових можна й на відстані (ілюстрація: Getty Images)
Що ще важливо зробити
Експерти наголошують - якщо в родині є діти, приділіть їм максимальну кількість уваги та часу, яких вони потребують на тлі близького розлучення з рідним дорослим.
Для економії власного часу та збереження сил варто також визначити для себе:
- декілька основних джерел, де ви читаєте новини
- частоту їхнього моніторингу
"Читати про все і всюди неможливо і не потрібно", - наголошують спеціалісти Служби психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців.
Крім того, за потреби вони рекомендують українцям звертатися по безкоштовну кваліфіковану допомогу (отримати конфіденційну консультацію та підтримку):
- на безкоштовній телефонній лінії: 0 800 332 720 (щодня з 10:00 до 20:00)
- у Telegram-чаті: +38 067 130 32 73, @pidtrymkainua (щодня з 10:00 до 20:00)
- у групах підтримки, які психологи проводять онлайн окремо для дружин та партнерок і окремо для матерів військовослужбовців (реєстрація на сайті pidtrymka.in.ua або за номером: 0 800 332 720)
- на індивідуальних психологічних сесіях онлайн (запис за номером: 0 800 332 720)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти військовому після повернення з фронту, щоб людина адаптувалася якнайкраще.
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