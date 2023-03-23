Как приготовить идеальную глазурь для паски: самые главные секреты

Совсем скоро кухни наполнятся ароматом пасхальной выпечки. И многих кулинаров будет волновать вопрос - как же сделать глазурь для паски идеальной, чтобы она не обсыпалась, не трескалась и выглядела на выпечке ровно и красиво.

Как приготовить идеальную глазурь для паски - читайте в материале Styler ниже.

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Перемешайте с маслом. Нанесите на паску и поставьте в холодильник.

Смешайте все ингредиенты, нанесите на паску и поставьте на ночь в холодильник.

Кстати, ранее мы писали о том, какие ошибки при выпечке паски могут все испортить.

А еще рассказывали о том, как испечь паску по традиционному "бабушкиному рецепту".