Как приготовить идеальную глазурь для паски: самые главные секреты
Как сделать идеальную глазурь для паски (фото: freepik.com)
Совсем скоро кухни наполнятся ароматом пасхальной выпечки. И многих кулинаров будет волновать вопрос - как же сделать глазурь для паски идеальной, чтобы она не обсыпалась, не трескалась и выглядела на выпечке ровно и красиво.
Как приготовить идеальную глазурь для паски - читайте в материале Styler ниже.
Важные секреты приготовления глазури
- Берите сахарную пудру, а не сахар-песок
- Чтобы глазурь держалась и не стекала - взбивайте ее до консистенции сметаны
- Если глазурь получилась очень жидкой - добавьте столовую ложку пудры. Если очень густая - чайную ложку молока или воды.
- Чтобы глазурь была толстая и крепкая, наносите ее слоями - первый, дайте ему застыть, потом наносите второй.
- Наносите глазурь только на остывшую паску. Взбивайте непосредственно перед нанесением.
- Для белковой глазури яйца должны быть охлажденные, а миксер - сухим.
- Нанести глазурь ровно можно двумя способами - силиконовой кисточкой или окунуть паску в глазурь.
- Чтобы глазурь была более яркой - добавьте пищевые красители.
- Паску с шоколадной глазурью нужно поставить в холодильник - для застывания.
- Яйца для белковой глазури должны быть только свежие.
- Продукты, которые вы добавляете к белкам, нужно просеять через сито - это избавит от грудок.
- В старину самую идеальную глазурь делали без миксера - растирали ложкой все ингредиенты до образования однородной консистенции. Так глазурь будет эластичной и не потрескается.
- Если вы используете миксер - взбивайте на медленных оборотах.
Рецепты глазури
Вариант 1
- Белок одного яйца
- Сахарная пудра - 200 г
- Кукурузный или картофельный крахмал
- Лимонный сок - половину чайной ложки
Вариант 2
- Сухое молоко - 4 ст. ложки
- Сгущенка - 6 ст. ложек
- Лимонный сок - 2 ч. ложки
Смешайте все ингредиенты, нанесите на паску и поставьте на ночь в холодильник.
Вариант 3
- Черный шоколад - 100 г
- Растительное масло - 1 ст. ложка
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Перемешайте с маслом. Нанесите на паску и поставьте в холодильник.
Кстати, ранее мы писали о том, какие ошибки при выпечке паски могут все испортить.
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