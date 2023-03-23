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Как приготовить идеальную глазурь для паски: самые главные секреты

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Четверг 23 марта 2023 17:32
Как приготовить идеальную глазурь для паски: самые главные секреты Как сделать идеальную глазурь для паски (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Совсем скоро кухни наполнятся ароматом пасхальной выпечки. И многих кулинаров будет волновать вопрос - как же сделать глазурь для паски идеальной, чтобы она не обсыпалась, не трескалась и выглядела на выпечке ровно и красиво.

Как приготовить идеальную глазурь для паски - читайте в материале Styler ниже.

Важные секреты приготовления глазури

  • Берите сахарную пудру, а не сахар-песок
  • Чтобы глазурь держалась и не стекала - взбивайте ее до консистенции сметаны
  • Если глазурь получилась очень жидкой - добавьте столовую ложку пудры. Если очень густая - чайную ложку молока или воды.
  • Чтобы глазурь была толстая и крепкая, наносите ее слоями - первый, дайте ему застыть, потом наносите второй.
  • Наносите глазурь только на остывшую паску. Взбивайте непосредственно перед нанесением.
  • Для белковой глазури яйца должны быть охлажденные, а миксер - сухим.
  • Нанести глазурь ровно можно двумя способами - силиконовой кисточкой или окунуть паску в глазурь.
  • Чтобы глазурь была более яркой - добавьте пищевые красители.
  • Паску с шоколадной глазурью нужно поставить в холодильник - для застывания.
  • Яйца для белковой глазури должны быть только свежие.
  • Продукты, которые вы добавляете к белкам, нужно просеять через сито - это избавит от грудок.
  • В старину самую идеальную глазурь делали без миксера - растирали ложкой все ингредиенты до образования однородной консистенции. Так глазурь будет эластичной и не потрескается.
  • Если вы используете миксер - взбивайте на медленных оборотах.

Рецепты глазури

Вариант 1

  • Белок одного яйца
  • Сахарная пудра - 200 г
  • Кукурузный или картофельный крахмал
  • Лимонный сок - половину чайной ложки

Вариант 2

  • Сухое молоко - 4 ст. ложки
  • Сгущенка - 6 ст. ложек
  • Лимонный сок - 2 ч. ложки

Смешайте все ингредиенты, нанесите на паску и поставьте на ночь в холодильник.

Вариант 3

  • Черный шоколад - 100 г
  • Растительное масло - 1 ст. ложка

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Перемешайте с маслом. Нанесите на паску и поставьте в холодильник.

Кстати, ранее мы писали о том, какие ошибки при выпечке паски могут все испортить.

А еще рассказывали о том, как испечь паску по традиционному "бабушкиному рецепту".

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