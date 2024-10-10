Как выглядит самая модная обувь на холодную осень: трендовые образы с ботильонами

В преддверии первых холодных дней модницы задумались о том, чем разнообразить свои луки. И если у вас уже есть трендовые байкерские сапоги , которые в этом сезоне можно носить даже с юбками мини, обратите внимание на ботильоны. Они дополнят образы как с брюками и джинсами, так и с юбками и платьями.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, с чем сочетать эту обувь в 2024 году, чтобы выглядеть стильно.

Ботильоны являются универсальной обувью, которую, как правило, носят осенью и весной. Это аккуратные полусапожки на невысоком каблуке, голенище которых прикрывает лодыжки. Иными словами ботильоны - это что-то среднее между женскими сапогами, туфлями и ботинками. Могут быть на каблуке или же танкетке.

С чем носить ботильоны осенью 2024 года

Ботильоны + прямые джинсы + короткая дубленка-авиатор

Для уютных выходных и офисных будней присмотрите короткую дубленку-авиатор коричневого оттенка. Носить ее можно с прямыми джинсами классического голубого оттенка и различными гольфами-водолазками. Дополните лук кожаными ботильонами с квадратным носком и устойчивым каблуком в тон к верхней одежде, а также миниатюрной сумкой кросс-боди.

Стильный лук на осень и зиму (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Тотал деним + ботильоны

Образы, созданные полностью из джинсовых вещей или, как их еще называют, total denim look, сейчас также в тренде. Надевайте широкие джинсы приглушенного серо-синего оттенка, лонгслив или гольф-водолазку черного цвета и джинсовую рубашку. Дополнят лук черные ботильоны на небольшом каблуке. Сверху можно накинуть тренч или теплое пальто.

Вариант на каждый день (фото: instagram.com/smythsisters)

Рубашка оверсайз + светлые брюки + длинное пальто + ботильоны

Для стильного образа надевайте светлые джинсы или брюки, белую рубашку в стиле оверсайз и длинное пальто в клетку. Дополните образ черной классической сумкой и ботильонами, в которые можно заправить штанины.

Образ на осень с пальто (фото: instagram.com/anoukyve)

Ботильоны + костюмный жилет + широкие брюки

Для офисных луков присмотрите стильный сет: костюмный жилет и широкие штаны серо-коричневого оттенка. Его можно носить как с базовыми футболками в теплое время года, так и с гольфами в более холодные дни. Дополнят строгий лук ботильоны с квадратными носками, бежевая сумка необычной формы и пальто.

Образ для офиса (фото: instagram.com/taffymsipa)

Юбка макси + рубашка + ботильоны с острым носком

В тренде юбка-колонна в длине макси, которая уже была на пике популярности в 1990-х. Дополните образ рубашкой голубого оттенка - ее можно заправить в юбку, а чтобы подчеркнуть линию талии, наденьте ремень с большими заклепками. Завершат лук ботильоны на небольшом каблуке и с острыми носками и небольшая сумка.

Лук на осень 2024 (фото: instagram.com/francescasaffari)