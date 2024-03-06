Что можно сделать из шоколадного масла? 5 вкусных рецептов для удовольствия

Шоколадное масло - это сладкий продукт на основе масла и какао, который можно как употреблять в пищу с хлебом, так и использовать в приготовлении десертов и выпечки.

Кекс

Что вам понадобится:

шоколадное масло - 150 г

пшеничная мука - 160 г

сахар - 100 г

какао - 3 ст. л

измельченные грецкие орехи - 2 ст. л.

разрыхлитель для теста - 2 ч. л.

кефир - 1 ст. (200 г)

Как приготовить кекс?

150 г шоколадного масла растопить до жидкого состояния и оставить немного охладиться. Тем временем в отдельной миске соединить 160 г муки, 100 г сахара, 3 ст. л. какао, 2 ст. л. орехов и 2 ч. л. разрыхлителя.

К сухим ингредиентам добавить растопленное масло и 1 ст. кефира (200 г). Тщательно перемешать - по консистенции тесто должно напоминать густую сметану.

Разлить полученное тесто по формочкам для кексов и выпекать около 35 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Шоколадный кекс (иллюстративное фото: Freepik)

Брауни

Что вам понадобится:

шоколадное масло - 200 г

яйца - 3 шт.

сахар - 3 ст. л

пшеничная мука - 130 г

морская соль - 1 щепотка

Как приготовить брауни

Тщательно взбить яйца, растапливая в отдельной миске масло на водяной бане. Масло смешать с мукой, постепенно добавить яйца, сахар и соль. Тщательно сбить.

Неглубокую форму для выпечки застелить пергаментом для выпечки, чтобы тесто не прилипло к противню во время запекания. Вылить на бумагу тесто.

Выпекать брауни 35-40 мин при температуре 180 градусов. После приготовления осторожно перевернуть форму, чтобы переложить выпечку на тарелку, затем перевернуть изделие еще раз на другую тарелку, чтобы дно было снизу.

Подождите, пока брауни немного остынет - и можно употреблять в пищу!

Брауни (иллюстративное фото: Freepik)

Простое печенье

Что вам понадобится:

шоколадное масло - 200 г

яйца - 1 шт

пшеничная мука - 350 г

молоко - 3 ст. л.

разрыхлитель для теста - 1 пакетик

Как приготовить печенье

В миске размять 200 г шоколадного масла, добавить к нему 1 куриное яйцо, пакетик разрыхлителя и 3 ст. л. молока. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

В жидкую смесь всыпать 350 г муки и замешать тесто, оно должно быть мягким и прилипать к рукам. После замешивания теста его необходимо завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на час.

Из охлажденного теста сформировать небольшие шарики, которые, слегка сплюснув, выложить на покрытый пергаментом противень. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 10-15 мин.

Печенье с шоколадным маслом (иллюстративное фото: flickr.com/breville)

Пирог с грецкими орехами

Что вам понадобится:

шоколадное масло - 50 г

сливочное масло - 50 г

сахар - 100 г

яйца - 2 шт

пшеничная мука - 80 г

разрыхлитель - 2 ч. л.

измельченные грецкие орехи - 130 г

ваниль - 1 ч. л.

Как приготовить пирог с орехами?

В глубокой миске перемешать теплое масло из 70 г сахара до однородной кремовой консистенции. Добавить ваниль и яйца, тщательно перемешивая. В отдельной миске смешать измельченные орехи из 30 г сахара и всыпать в предварительную смесь.

Добавить предварительно просеянную муку и разрыхлитель, тщательно перемешать до однородности. Вылить полученное тесто в смазанную растительным или сливочным маслом форму для выпечки. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 мин.

После этого дать выпечке остыть - и можно есть!

Пирог с орехами и шоколадным маслом (иллюстративное фото: Freepik)

Десерт "Шоколадный домик"

Что вам понадобится:

шоколадное масло - 30 г

шоколад (черный или молочный) - 120 г

сливочное масло - 100 г

творог - 600 г

печенье песочное - 240 г

сметана - 100 г

сахар - 50 г

молоко - 40 мл

ванильный сахар - 1 ст. л

Как приготовить шоколадный десерт?

Этот десерт, в отличие от предыдущих, не требует выпечки, поэтому процесс приготовления не требует больших усилий.

Приготовление начинаем с начинки - для этого в глубокой миске необходимо с помощью блендера смешать творог, сметану, сливочное масло, сахарный песок и ванильный сахар. В результате должна получиться однородная масса без комочков.

Рабочую поверхность застилаем фольгой и готовим печенье - в налитое в отдельную миску молоко быстро окунуть печенье, чтобы оно стало мягким, и выложить пластом на фольгу по 4 штуки в 6 рядах.

На выложенный слой печенья равномерно распределить творожную начинку и, свернув фольгу, сформировать треугольный "домик". Поставить в морозильную камеру на 30 мин или в холодильник на 1 час.

Тем временем готовим глазурь - в глубокую посуду положить шоколад (можно взять черный, молочный, или поровну - по вашему вкусу) и шоколадное масло, растопить в микроволновке или на пару, не доводя до кипения. Тщательно перемешать глазурь до однородной консистенции.

Достать охлажденный "домик" и равномерно нанести лопаткой или ложкой глазурь на каждую сторону торта - она будет сразу застывать на охлажденном изделии. После нанесения глазури десерт готов к употреблению.