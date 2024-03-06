Що можна зробити з шоколадного масла? 5 смачних рецептів для насолоди

Шоколадне масло - це солодкий продукт на основі масла та какао, який можна як споживати з хлібом, так і використовувати у приготуванні десертів та випічки.

Кекс

Що вам знадобиться:

шоколадне масло - 150 г

пшеничне борошно - 160 г

цукор - 100 г

какао - 3 ст. л

подрібнені волоські горіхи - 2 ст. л.

розпушувач для тіста - 2 ч. л.

кефір - 1 ст. (200 г)

Як приготувати кекс

150 г шоколадного масла розтопити до рідкого стану та залишити трошки охолодитися. Тим часом в окремій мисці з’єднати 160 г борошна, 100 г цукру, 3 ст. л. какао, 2 ст. л. горіхів і 2 ч. л. розпушувача.

До сухих інгредієнтів додати розтоплене масло та 1 ст. кефіру (200 г). Ретельно перемішати - за консистенцією тісто має нагадувати густу сметану.

Розлити отримане тісто по формочках для кексів та випікати близько 35 хвилин в розігрітій до температури 180 градусів духовці.

Шоколадний кекс (ілюстративне фото: Freepik)

Брауні

Що вам знадобиться:

шоколадне масло - 200 г

яйця - 3 шт.

цукор - 3 ст. л

пшеничне борошно - 130 г

морська сіль - 1 щіпка

Як приготувати брауні

Ретельно збити яйця, розтоплюючи в окремій мисці масло на водяній бані. Масло змішати з борошном, поступово додати яйця, цукор, та сіль. Ретельно збити.

Неглибоку форму для випікання застелити пергаментом для випічки, щоб тісто не прилипло до дека під час запікання. Вилити на папір тісто.

Випікати брауні 35-40 хв за температури 180 градусів. Після приготування обережно перевернути форму, щоб перекласти випічку на таріль, після цього перевернути виріб ще раз на інший таріль, щоб дно було знизу.

Почекайте, поки брауні трохи охолоне - і можна смакувати!

Брауні (ілюстративне фото: Freepik)

Просте печиво

Що вам знадобиться:

шоколадне масло - 200 г

яйця - 1 шт

пшеничне борошно - 350 г

молоко - 3 ст. л.

розпушувач для тіста - 1 пакетик

Як приготувати печиво

В мисці розім'яти 200 г шоколадного масла, додати до нього 1 куряче яйце, пакетик розпушувача і 3 ст. л. молока. Ретельно перемішати всі інгредієнти.

В рідку суміш всипати 350 г борошна і замішати тісто, воно має бути м’яким і липнути до рук. Після замішування тіста, його необхідно загорнути в харчову плівку і поставити в холодильник на годину.

З охолодженого тіста сформувати невеликі кульки, які, злегка сплюснувши, викласти на вкрите пергаментом деко. Випікати в розігрітій до 190 градусів духовці 10-15 хв.

Печиво з шоколадним маслом (ілюстративне фото: flickr.com/breville)

Пиріг з волоськими горіхами

Що вам знадобиться:

шоколадне масло - 50 г

вершкове масло - 50 г

цукор - 100 г

яйця - 2 шт

пшеничне борошно - 80 г

розпушувач - 2 ч. л.

подрібнені волоські горіхи - 130 г

ваніль - 1 ч. л.

Як приготувати пиріг з горіхами

В глибокій мисці перемішати тепле масло з 70 г цукру до однорідної кремової консистенції. Додати ваніль та яйця, ретельно перемішуючи. В окремій мисці змішати подрібнені горіхи з 30 г цукру та всипати до попередньої суміші.

Додати попередньо просіяне борошно та розпушувач, ретельно перемішати до однорідності. Вилити отримане тісто в змащену маслом або олією форму для випікання. Випікати пиріг в розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хв.

Після цього дати випічці охолонути - і можна смакувати!

Пиріг з горіхами та шоколадним маслом (ілюстративне фото: Freepik)

Десерт "Шоколадний будиночок"

Що вам знадобиться:

шоколадне масло - 30 г

шоколад (чорний або молочний) - 120 г

вершкове масло - 100 г

сир м'який - 600 г

печиво пісочне - 240 г

сметана - 100 г

цукор - 50 г

молоко - 40 мл

ванільний цукор - 1 ст. л

Як приготувати шоколадний десерт

Цей десерт, на відміну від попередніх, не потребує випікання, тож процес приготування не вимагає значних зусиль.

Приготування починаємо з начинки - для цього в глибокій мисці необхідно за допомогою блендера змішати сир, сметану, вершкове масло, цукровий пісок та ванільний цукор. В результаті має вийти однорідна маса без грудочок.

Робочу поверхню застилаємо фольгою та готуємо печиво - в налите в окрему миску молоко швидко занурити печиво, аби воно стало м'яким, та викласти пластом на фольгу по 4 штуки в 6 рядах.

На викладений шар печива рівномірно розподілити сирну начинку та, згорнувши фольгу, сформувати трикутний "будиночок". Поставити в морозильну камеру на 30 хв або в холодильник на 1 год.

Тим часом готуємо глазур - в глибокий посуд покласти шоколад (можна взяти чорний, молочний, або ж порівну - за вашим смаком) та шоколадне масло, розтопити у мікрохвильовці або ж на пару, не доводячи до кипіння. Ретельно перемішати глазур до однорідної консистенції.

Дістати охолоджений "будиночок" та рівномірно нанести лопаткою або ложкою глазур на кожен бік торта - вона буде одразу застигати на охолодженому виробі. Після нанесення глазурі десерт готовий до вживання.