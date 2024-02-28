Яблочный пляцок на песочном тесте: вкусный десерт с Галичины, который тает во рту

Пляцок - это тонкое, большей частью прямоугольной формы, плоское кондитерское изделие из разнообразного теста, бывает однослойное и многослойное. Галицкие пляцки, которые подают на праздники и торжества, подобны торту - это сочетание коржей, начинки и крема, однако в более простом исполнении.

Как приготовить по рецепту Леси Кравецкой галицкие пляцки с ароматной начинкой из яблок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канал “НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти”.

Как готовить пляцки с яблоками

Что вам пригодится в приготовлении пляцка

Для коржей:

300-320 г муки

200 г жира (масла или смальца)

50 г густой сметаны

1 яйцо

100 г сахара

1 ч.л. пищевого аммония

Для начинки:

1,5 кг натертых кисло-сладких яблок (вес уже очищенных и натертых яблок)

100 г сметаны

50 г масла

1 ч.л. молотой корицы

50-100 г сахара (в зависимости от ваших предпочтений)

4 ст. л. картофельного крахмала

50-70 мл воды (или процеженного яблочного сока)

Пошаговое приготовление галицких пляцков

Начинаем с просеивания муки – это необходимо для того, чтобы будущие коржи были более легкими и пухлыми. После того как просеяли муку, отмеряем и добавляем в посуду с ней 200 г жира (масло или смалец – на ваш выбор) – его следует достать из холодильника заранее, для более легкого перетирания.

Перетираем добавленный в муку жир ложкой или пальцами так, чтобы образовались крошки.

Перетираем масло с мукой в крошку (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

В отдельную миску разбиваем яйцо комнатной температуры, взбиваем, постепенно добавляя сахар, который каждый раз необходимо тщательно размешивать. Взбиваем смесь до пены.

Взбиваем яйцо с сахаром (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

В другой миске перемешиваем 50 г сметаны с пищевым аммонием. Образовавшуюся смесь соединяем с яйцом и снова тщательно все перемешиваем, чтобы не было комочков.

Перемешиваем сметану с аммонием (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Добавляем жидкость к мучной крошке и замешиваем тесто. На этом этапе, возможно, придется добавить небольшое количество муки (до 3 ст. л.), если тесто сильно липнет – это уже зависит от муки и компонентов. Готовое тесто держит форму и не прилипает к рукам.

Консистенция готового теста (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Ставим его на 0,5-1 час в холодильник, готовим яблочную начинку.

Очищаем яблоки от кожуры, хвостиков и косточек и натираем на большой терке. Поскольку натертых яблок должно быть 1,5 кг, вес неочищенных будет больше. Важно отцеживать сок, который производят натертые фрукты – его можно использовать на следующем этапе.

Натертые яблоки для начинки (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

В удобный большой сосуд кладем 50 г масла и 100 г сметаны, ставим на средний огонь. Когда масло растопится, добавляем натертые яблоки. Зависимо от того, насколько сладкие яблоки, добавляем от 50 до 100 г сахара, также добавляем 1 ч. л. молотой корицы. Готовим яблоки 5-7 мин, иногда помешивая.

Яблочная начинка (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Тем временем в миску вливаем 50-70 мл воды (или раньше отцеженный сок из яблок), всыпаем 4 ст. л. картофельного крахмала и размешиваем до полного растворения.

Выливаем полученную жидкость в яблоки, перемешиваем и доводим смесь до кипения. После этого начинка готова, оставляем ее остывать, она должна быть теплая, но не горячая.

Пока охлаждается начинка, делим тесто на 4 равные части, раскатываем их сразу на пергаментной бумаге на тонкие пласты размером 20x30 см. Следующий шаг - сделать лист теста прямоугольной формы, отрезав лишнее. Прокалываем будущий корж вилкой, чтобы при выпекании он не скрутился.

Корж к запеканию (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Перекладываем лист на противень, выпекаем 10 мин при температуре 180 градусов. Коржик должен быть светлый, не коричневый, не слишком подрумяненный, и хрупкий - поэтому перекладывать его следует очень осторожно, лучше всего вместе с пергаментом, осторожно достав бумагу из-под запеченного теста.

Готовый корж(скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

По этому способу делаем следующие коржи. Когда все коржи готовы, выкладываем первый на тарелку, а начинку условно разделяем на 4 части. Равномерно распределяем первую часть начинки по коржу, наверх кладем следующий корж, повторяем этот шаг несколько раз. Верхним слоем пляцка должна быть начинка.

Процесс "сборки" пляцка (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

"Собранное" кондитерское изделие перед употреблением помещаем в холодильник на ночь – и после охлаждения можно наслаждаться десертом.