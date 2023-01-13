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Мраморное шоколадное печенье по самому простому рецепту

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Пятница 13 января 2023 08:02
Мраморное шоколадное печенье по самому простому рецепту Как быстро приготовить мраморное шоколадное печенье (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Шоколадное печенье отлично порадует детей и станет дополнением к просмотру фильма во время зимних выходных. Готовится такое печенье очень легко и вам понадобится час времени и минимум ингредиентов.

Самым простым рецептом мраморного шоколадного печенья поделилась фудблогер Яна Гординовская на своей странице в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Какао - 60 г
  • Мука - 150 г
  • Сахарная пудра - 300 г
  • Сливочное масло - 60 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка
  • Соль - щепотка
  • Ванильный экстракт или ванилин

Мраморное шоколадное печенье по самому простому рецепту

Как приготовить мраморное шоколадное печенье (фото: instagram.com/gordynovskaya)

Способ приготовления

Какао нужно просеять, чтобы не было грудок. Также нужно просеять и муку. Смешайте какао и муку, добавьте 200 г сахарной пудры. Перемешать, добавить разрыхлитель и щепотку соли.

Сливочное масло нужно немного размягчить и добавить в смесь, потом взбить яйца и смешать смесь, яйца, масло и ванилин. Тесто нужно вымешивать руками.

Когда тесто перестанет прилипать к рукам, накройте его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 40 минут.

На противень застелите пергаментную бумагу и приготовьте тарелку со 100 г сахарной пудры - для обваливания печенья.

Из теста сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в сахарной пудре. Потом выкладывайте на противень.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье 15 минут. Как только поверхность печенья затвердеет, можно его вытягивать и подавать к чаю.

Кстати, ранее мы писали о том, чем можно заменить сливочное масло в выпечке, на бутербродах и в каше.

А еще рассказывали о том, как сделать самое лучшее тесто для чебуреков.

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