Церковный запрет или суеверие? Правда ли, что в Рождество нельзя мыться

Рождество в Украине празднуется 25 декабря, так как страна перешла на новоюлианский календарь. С этим большим праздником связано много суеверий. Одно из них - можно ли мыться в этот день.

Можно ли мыться на Рождество?

В праздник Рождества Христова обязательно нужно посетить церковь и быть на Божественной литургии. Но поставить свечку и сказать благодарность Богу можно и дома перед иконами.

В Рождество вы спокойно можете мыться и заниматься повседневными делами, если они нацелены на удовлетворение собственных нужд, а не на развлечение.

Даже работа также не считается грехом, если силы направлены на заработок для пропитания и самого необходимого. Стирать одежду нужно только по мере необходимости, если уже очень это нужно.

Интимные отношения между супругами также не запрещаются, если у них есть стремление продолжить свой род и обзавестись долгожданным потомством.

Народная примета гласит, что люди, совершающие в этот день покупки и походы по магазинам и рынкам, привлекают в свою жизнь достаток и финансовое благополучие. Можно также оставлять милостыню, чтобы нуждающиеся за вас помолились.

Что нельзя делать на Рождество

В этот великий праздник запрещено ругаться и вступать в конфликты и ссоры. Ваши негативные мысли могут стать материальными и воплотится в жизнь.

Считается, что в светлый праздник рождения Христа не следует надевать черные вещи, так как они символизируют траурные одеяния. Лучшим выбором будут нарядные вещи светлых тонов.

Под запретом находятся вечеринки, направленные на достижение собственного удовольствия, а также распитие алкоголя в больших дозах.

Не ходите в этот день на кладбище, лучше отложить поминки усопших на другой день.