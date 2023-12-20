Рождество 25 декабря: в какие даты теперь колядовать, щедровать и посевать

В этом году Украина впервые будет отмечать официально Рождество по новому церковному календарю, который вступил в силу 1 сентября. Соответственно, изменились все даты праздников и проведение обрядов.

О том, когда колядовать, щедровать и сеять по новому стилю, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Когда колядовать

Традиции колядования немного отличаются в разных регионах. У некоторых ходят колядовать - 24 декабря на Святвечер, а кое-где - 25 декабря на Рождество.

Колядовать также могут ходить на второй и третий день Рождества, то есть 26 декабря, когда чтят святую Марию и 27 декабря, когда празднуют Степана.

Колядовать могут ходить как мальчики, так и девочки. Колядки традиционно прославляют плодородие земли, содержат пожелания счастья и рассказывают историю рождения Христа.

Когда щедровать

На Щедрый вечер или Маланки принято щедровать. По новому стилю этот праздник выпадает на 31 декабря.

Традиционно щедровали только девушки, но уже потом начали ходить и юноши. В щедривках восхваляют хозяина и его хозяйство. Издавна в народе верили, что такая обрядовая песня будет способствовать хорошему урожаю в следующем году. Поэтому каждый хозяин заранее приглашал щедревников к себе на Щедрый вечер. Считалось плохим признаком, если в чей-то дом не пришли щедровники.

Когда сеять

Издавна украинцы засевают ранним утром на Василия. По новому стилю этот праздник выпадает на 1 января. Во многих регионах первому посевальнику давали наибольшее вознаграждение. Поэтому юноши старались выйти посевать, как можно раньше.

Традиционно засевать должны ходить только ребята, ведь верили, что если первым на Новый год в дом войдет юноша, это предвещает благополучие. Во время поздравления ребята символически сеют в доме пшеницу или другое зерно. Это предвещает щедрый урожай в Новом году.

Современным колядникам, щедревникам и посевальникам дают деньги, а вот в прошлые времена их угощали сладостями, орехами и фруктами.