Что нельзя делать в Святвечер: важные запреты, о которых стоит знать
В 2023 году украинцы могут отмечать Рождество Христово 25 декабря. Этот праздник является важным элементом культуры с большим количеством традиций и примет.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в Святвечер, чтобы не навлечь беду.
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, лунный календарь, Википедия.
Когда Святвечер 2023
С сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь - Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
- Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
- День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
- Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
- Щедрый вечер - 31 декабря (вместо 13 января)
- Крещение - 6 января (вместо 19 января)
- Сретение - 2 февраля (вместо 15 февраля)
- Ивана Купала - 24 июня (вместо 7 июля)
- Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа) и т.д.
Соответственно Святвечер по новому календарю приходится на 6 января.
Что нельзя делать на Святвечер
Если вы соблюдаете новый церковный календарь, тогда для вас пост заканчивается 25 декабря. Итак, в Святвечер стоит его соблюдать. Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, но можно есть рыбу.
В Святвечер запрещено гадать или гадать. Церковь строго это осуждает.
Также в этот день нельзя ссориться, ругаться, говорить нецензурной лексикой.
Зачастую на религиозные праздники существует запрет на выполнение домашних и уличных дел. Однако на Святвечер наоборот можно убрать, чтобы праздновать Рождество в чистом доме.
Раньше мы рассказывали, правда ли, что на Рождество нельзя мыться.
Читайте также, когда щедровать, колядовать и сеять по новому календарю.