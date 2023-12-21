Что нельзя делать в Святвечер: важные запреты, о которых стоит знать

В 2023 году украинцы могут отмечать Рождество Христово 25 декабря. Этот праздник является важным элементом культуры с большим количеством традиций и примет.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в Святвечер, чтобы не навлечь беду.

Когда Святвечер 2023

С сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь - Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)

День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)

Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)

Щедрый вечер - 31 декабря (вместо 13 января)

Крещение - 6 января (вместо 19 января)

Сретение - 2 февраля (вместо 15 февраля)

Ивана Купала - 24 июня (вместо 7 июля)

Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа) и т.д.

Соответственно Святвечер по новому календарю приходится на 6 января.

Что нельзя делать на Святвечер

Если вы соблюдаете новый церковный календарь, тогда для вас пост заканчивается 25 декабря. Итак, в Святвечер стоит его соблюдать. Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, но можно есть рыбу.

В Святвечер запрещено гадать или гадать. Церковь строго это осуждает.

Также в этот день нельзя ссориться, ругаться, говорить нецензурной лексикой.

Зачастую на религиозные праздники существует запрет на выполнение домашних и уличных дел. Однако на Святвечер наоборот можно убрать, чтобы праздновать Рождество в чистом доме.