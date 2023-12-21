ua en ru
Чт, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что нельзя делать в Святвечер: важные запреты, о которых стоит знать

Украина, Четверг 21 декабря 2023 19:31
UA EN RU
Что нельзя делать в Святвечер: важные запреты, о которых стоит знать Что нельзя делать в Святвечер (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В 2023 году украинцы могут отмечать Рождество Христово 25 декабря. Этот праздник является важным элементом культуры с большим количеством традиций и примет.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в Святвечер, чтобы не навлечь беду.

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, лунный календарь, Википедия.

Когда Святвечер 2023

С сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь - Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

  • Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
  • День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
  • Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
  • Щедрый вечер - 31 декабря (вместо 13 января)
  • Крещение - 6 января (вместо 19 января)
  • Сретение - 2 февраля (вместо 15 февраля)
  • Ивана Купала - 24 июня (вместо 7 июля)
  • Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа) и т.д.

Соответственно Святвечер по новому календарю приходится на 6 января.

Что нельзя делать на Святвечер

Если вы соблюдаете новый церковный календарь, тогда для вас пост заканчивается 25 декабря. Итак, в Святвечер стоит его соблюдать. Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, но можно есть рыбу.

В Святвечер запрещено гадать или гадать. Церковь строго это осуждает.

Также в этот день нельзя ссориться, ругаться, говорить нецензурной лексикой.

Зачастую на религиозные праздники существует запрет на выполнение домашних и уличных дел. Однако на Святвечер наоборот можно убрать, чтобы праздновать Рождество в чистом доме.

Раньше мы рассказывали, правда ли, что на Рождество нельзя мыться.

Читайте также, когда щедровать, колядовать и сеять по новому календарю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рождество Святвечер Сочельник