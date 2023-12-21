Що не можна робити у Святвечір: важливі заборони, про які варто знати
У 2023 році українці можуть відзначати Різдво Христове 25 грудня. Це свято є важливими елементом культури з великою кількістю традицій і прикмет.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що не можна робити у Святвечір, щоб не накликати біду.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, місячний календар, Вікіпедія.
Коли Святвечір 2023
З вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар - Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.
Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:
- Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
- День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
- Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
- Щедрий вечір - 31 грудня (замість 13 січня)
- Водохреща - 6 січня (замість 19 січня)
- Стрітення - 2 лютого (замість 15 лютого)
- Івана Купала - 24 червня (замість 7 липня)
- Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня) тощо
Відповідно Святвечір за новим календарем припадає на 6 січня.
Що не можна робити на Святвечір
Якщо ви дотримуєтеся нового церковного календаря, тоді для вас піст закінчується 25 грудня. Отже, у Святвечір варто його дотримуватися. Не можна їсти м'ясо, яйця та молочні продукти, але можна вживати рибу.
У Святвечір заборонено ворожити чи гадати. Церква суворо це засуджує.
Також у цей день не можна сваритися, лаятися, говорити нецензурною лексикою.
Часто на релігійні свята існує заборона на виконання хатніх і вуличних справ. Однак на Святвечір навпаки можна поприбирати, щоб святкувати Різдво в чистому будинку.
Раніше ми розповідали, чи правда, що на Різдво не можна митися.
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