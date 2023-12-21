Що не можна робити у Святвечір: важливі заборони, про які варто знати

У 2023 році українці можуть відзначати Різдво Христове 25 грудня. Це свято є важливими елементом культури з великою кількістю традицій і прикмет.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що не можна робити у Святвечір, щоб не накликати біду.

Коли Святвечір 2023

З вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар - Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:

Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)

День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)

Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)

Щедрий вечір - 31 грудня (замість 13 січня)

Водохреща - 6 січня (замість 19 січня)

Стрітення - 2 лютого (замість 15 лютого)

Івана Купала - 24 червня (замість 7 липня)

Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня) тощо

Відповідно Святвечір за новим календарем припадає на 6 січня.

Що не можна робити на Святвечір

Якщо ви дотримуєтеся нового церковного календаря, тоді для вас піст закінчується 25 грудня. Отже, у Святвечір варто його дотримуватися. Не можна їсти м'ясо, яйця та молочні продукти, але можна вживати рибу.

У Святвечір заборонено ворожити чи гадати. Церква суворо це засуджує.

Також у цей день не можна сваритися, лаятися, говорити нецензурною лексикою.

Часто на релігійні свята існує заборона на виконання хатніх і вуличних справ. Однак на Святвечір навпаки можна поприбирати, щоб святкувати Різдво в чистому будинку.