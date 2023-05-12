Какие вещи нельзя класть на кровать, чтобы не натворить беды

Кровать издавна считалась особым местом в доме, которому придавали сакральное значение. До нас от предков дошел ряд примет по поводу того, что нельзя класть на место вашего отдыха, чтобы не привлечь к себе беду.

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Наши предки считали, что во сне человек очень раним и поэтому очень бережно относились к спальной комнате и особенно к кровати. По примете некоторые вещи нельзя класть на кровать, ведь они могут негативно повлиять на вашу жизнь.

Иглы и шпильки

Иглы и шпильки на кровати несут энергетику раздора. Если класть эти предметы на кровать, они могут вызвать постоянные конфликты и споры на бытовом уровне. Рекомендует вообще не хранить иглы и шпильки в спальне.

Мертвые цветы

Искусственные или засушенные цветы издавна считали источником мертвой энергии. Если их класть на кровать, они повлекут за собой неизлечимые болезни.

Подарки умерших людей

Такие подарки, как правило, вызывают боль и тоску по умершему человеку. Поэтому такую энергетику не стоит пускать в спальню, а тем более класть на кровать. Иначе это обернется болезнями и неудачами.

Зеркало

Наши предки сочли зеркало посредником между миром живых и мертвых. Поэтому его не вешали в спальне, потому что это предвещало тяжелые болезни. Зеркало на кровати может избавить вас от здоровья и счастья в личной жизни.

Старая одежда

Старая одежда переполнена негативной энергетикой, поскольку она впитывает ее годами, защищая человека от внешнего зла. Потому старые вещи предки старались не хранить, а выбрасывать. Особенно это касалось одежды, которая была близко к телу.

Лекарство

Довольно часто, когда человек болеет, он кладет лекарства рядом с собой на кровать. Народные приметы не советуют это делать, поскольку медикаменты на подсознательном уровне ассоциируются с болезнью. Эта привычка может навлечь на вас энергию болезни.

Электроприборы

Кровать – это место отдыха и сна, поэтому не стоит складывать на него ноутбуки, телефоны и планшеты, которые ассоциируются с работой и активной жизнью. Это может отрицательно сказаться на энергетике.