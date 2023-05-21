Что нельзя делать перед свадьбой и на ней: будут скандалы, бедность и развод
Свадьба - самый волнующий момент в жизни каждой пары влюбленных, когда они оказываются в центре внимания и показывают всем как искренне любят друг друга. Издавна украинцы искренне верили в множество примет и запретов, связанных с этим праздником.
Что, согласно народным верованиям нельзя делать перед свадьбой и во время самого праздника - узнайте из материала Styler ниже.
Свадебные приметы и запреты перед свадьбой
Свидетели должны быть свободными, но не разведенными (к быстрому разводу молодых). Если же свидетели - муж и жена, их брак вскоре распадется.
Если невеста споткнется, когда ее будут забирать из дома родителей, брак будет недолгим и несчастливым.
Если жених уже собрался ехать к невесте, и что-то забыл, то нельзя ему возвращаться. Надо попросить кого-то вернуться и забрать то, что он забыл.
То же касается и невесты: когда она уже вышла из дома на свадьбу, она не может возвращаться назад.
Нужно следить за всем происходящим незадолго до свадьбы. Если жених или кто-нибудь из близких родственников заболеет, то не будет счастья в жизни.
Что нельзя делать на самой свадьбе
До начала свадебной церемонии лицо невесты должно быть прикрыто фатой от возможного сглаза.
В едущем на венчание свадебном эскорте должно быть парное количество людей. Иначе - не жить молодым в паре.
В течение всего свадебного дня молодожены должны быть вместе, и между ними никто не должен проходить.
Жених и невеста должны вести себя на свадьбе сдержанно, спокойно и вежливо, чтобы совместная жизнь также была спокойной.
На свадьбу нельзя дарить ножи, столовые приборы и другие колющие предметы. Но если такое случается, чтобы не жить в скандалах, подарок нужно "купить" за символическую плату.
Приметы о свадебном платье, украшениях и обуви
- Букетик на грудь жениха должна пришивать только невеста. Рвать на себе одежду нельзя, раздавать кусочки или клочки от одежды тоже никому нельзя.
- Свадебное платье невесты должно быть цельным (не делясь на юбку и корсет) - тогда и пара будет неразлучной.
- Жениху не следует видеть свадебный наряд невесты.
- Надеть платье можно только через голову. Если через ноги - муж вскоре покинет.
- Свадебная обувь обоих молодоженов должна быть закрытой - чтобы счастье из дома не утекло.
- Украшения надевать на невесту только женщина, счастливая в браке.
Приметы и запреты об кольцах и букетах
- Обручальные кольца надевать следует до самого основания пальца - чтобы крепче любить друг друга.
- На свадьбу надевают только обручальные кольца. Другие украшения на пальцах - к разводу и повторному браку.
- Букет для невесты покупать можно только лицу мужского пола.
Существует еще много примет и запретов на свадьбу, а верить в них или нет - это уже дело каждого.
Раньше мы писали, как еще на свадьбе понять, что пара разведется.
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