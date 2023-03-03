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Что можно приготовить из яиц, кроме омлета: интересная идея

Рецепт яичных кексов (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Блюда из яиц - это всегда оригинально, быстро и невероятно вкусно. Из такого продукта можно приготовить не только яичницу или омлет, но и яичные кексы.

Рецептом поделилась фудблогерка Татьяна Перчик в Instagram.

Что понадобится

Для приготовления оригинальных яичных кексов понадобятся следующие ингредиенты:

  • яйца;
  • петрушка;
  • зеленый лук;
  • помидоры;
  • ветчина;
  • соль и перец;
  • кетчуп.

Способ приготовления

Сначала нужно взять форму для кексов и в каждую из них выложить по одному яйцу. Далее посолить, поперчить, измельчить зелень, помидоры и ветчину.

Рецепт яичных кексов (скриншот)

Все это нужно выложить поочередно наверх яиц.

Запекать кексы необходимо в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

В конце каждый кекс можно сверху смазать кетчупом.

Рецепт яичных кексов (скриншот)

Ранее эксперт рассказывала, почему нужно есть яйца каждый день.

Также мы писали, сколько времени варить яйца, чтобы они легко чистились.

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рецептяйцякекси