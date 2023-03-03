Что можно приготовить из яиц, кроме омлета: интересная идея

Блюда из яиц - это всегда оригинально, быстро и невероятно вкусно. Из такого продукта можно приготовить не только яичницу или омлет, но и яичные кексы.
Рецептом поделилась фудблогерка Татьяна Перчик в Instagram.
Для приготовления оригинальных яичных кексов понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала нужно взять форму для кексов и в каждую из них выложить по одному яйцу. Далее посолить, поперчить, измельчить зелень, помидоры и ветчину.
Все это нужно выложить поочередно наверх яиц.
Запекать кексы необходимо в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.
В конце каждый кекс можно сверху смазать кетчупом.
Рецепт яичных кексов (скриншот)
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