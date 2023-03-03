Что можно приготовить из яиц, кроме омлета: интересная идея

Что понадобится

Для приготовления оригинальных яичных кексов понадобятся следующие ингредиенты:

яйца;

петрушка;

зеленый лук;

помидоры;

ветчина;

соль и перец;

кетчуп.

Способ приготовления

Сначала нужно взять форму для кексов и в каждую из них выложить по одному яйцу. Далее посолить, поперчить, измельчить зелень, помидоры и ветчину.

Рецепт яичных кексов (скриншот)

Все это нужно выложить поочередно наверх яиц.

Запекать кексы необходимо в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

В конце каждый кекс можно сверху смазать кетчупом.

Рецепт яичных кексов (скриншот)