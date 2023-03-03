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Що можна приготувати з яєць, окрім омлету: цікава ідея

Рецепт яєчних кексів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Страви з яєць - це завжди оригінально, швидко та неймовірно смачно. З такого продукту можна приготувати не тільки яєчню чи омлет, а й яєчні кекси.

Рецептом поділилась фудблогерка Тетяна Перчик в Instagram.

Що знадобиться

Для приготування оригінальних яєчних кексів знадобляться такі інгредієнти:

  • яйця;
  • петрушка;
  • зелена цибуля;
  • помідори;
  • шинка;
  • сіль та перець;
  • кетчуп.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти форму для кексів та в кожну з них викласти по одну яйцю. Далі посолити, поперчити, подрібнити зелень, помідори та шинку.

Рецепт яєчних кексів (скриншот)

Все це потрібно викласти по черзі наверх яєць.

Запікати кекси необхідно в духовці за температури 180 градусів 15 хвилин.

В кінці кожен кекс можна зверху змастити кетчупом.

Рецепт яєчних кексів (скриншот)

Раніше експерт розповідала, чому потрібно їсти яйця щодня.

Також ми писали, скільки часу варити яйця, щоб вони легко чистились.

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