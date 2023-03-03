Що можна приготувати з яєць, окрім омлету: цікава ідея

Страви з яєць - це завжди оригінально, швидко та неймовірно смачно. З такого продукту можна приготувати не тільки яєчню чи омлет, а й яєчні кекси.
Рецептом поділилась фудблогерка Тетяна Перчик в Instagram.
Для приготування оригінальних яєчних кексів знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку потрібно взяти форму для кексів та в кожну з них викласти по одну яйцю. Далі посолити, поперчити, подрібнити зелень, помідори та шинку.
Все це потрібно викласти по черзі наверх яєць.
Запікати кекси необхідно в духовці за температури 180 градусів 15 хвилин.
В кінці кожен кекс можна зверху змастити кетчупом.
Рецепт яєчних кексів (скриншот)
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