Сколько варить яйца, чтобы они легко чистились: назван точный срок
Многие люди хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда вареное яйцо плохо чистится. В таком случае важно придерживаться технологии варки.
Об этом рассказала кулинарный блоггер Юлия Раскевич в Instagram.
Как правильно варить яйца
Эксперт говорит, что яйца обязательно должны быть комнатной температуры, поэтому их заранее нужно достать из холодильника или положить в теплую воду и оставить на 1 минуту.
Нужно четыре стакана воды налить в кастрюлю, поставить на огонь и довести до кипения. Когда вода закипит, положить в кастрюлю яйца и варить 1 минуту.
Затем снять кастрюлю с огня, накрыть крышкой и оставить яйца в таком виде на 7 минут.
В конце яйца будут легко чистятся и держаться формы.
В каких случаях яйца есть нельзя
Яйца, у которых белок смешанный с желтком
Собственно смешение белка с желтком обычно является безопасным, но это может быть признаком других проблем. Это может означать нарушение условий хранения - в таком случае оболочку разрушили бактерии или плесень.
Если яйцо нормально пахнет и белок прозрачен - его все же можно съесть вареным или жаренным до полной готовности.
Яйца с трещинами
Скорлупа защищает яйцо от бактерий. Если на ней есть даже небольшая трещина - лучше его не есть.
Яйца с плесенью
Черные пятна или следы плесени на скорлупе означают, что яйцо неправильно хранили. Если яйца лежали в слишком мокром или влажном месте, то защитная пленка на скорлупе пострадала и инфекция попала внутрь яйца.
Раньше мы сообщали, что будет с организмом, если есть яйца каждый день.
Также мы называли ошибку, которую совершают все перед приготовлением яиц.