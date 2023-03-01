Почему так важно есть яйца каждый день. Это объяснение вас убедит

Яйца являются отличным источником высококачественного белка. Они дают нам незаменимые аминокислоты - строительные блоки белка, которые мы получаем из питания.

Почему этот продукт нужно включать в ежедневный рацион рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.

Почему яйца такие полезные

В яйцах содержатся несколько витаминов и минералов:витамин А (важный для здоровья глаз, костей и зубов), витамин D (также поддерживает здоровье костей и зубов), холин (важный для работы мозга и здоровья сердца) и селен (важный для функции щитовидной железы).

Одно большое яйцо содержит 6,25 г белка, что составляет от 18 до 48% рекомендованной нормы белка для детей от 1 до 13 лет.

Одно крупное яйцо обеспечивает от 60 до 128 % витамина A и от 18 до 23 % витамина B-12.

Кроме многих достоинств, яйца также являются источником пищевого холестерина и насыщенных жиров – вещей, которые мы поощряем ограничить в нашем рационе, чтобы поддерживать здоровье сердца.

В одном большом яйце содержится 186мг холестерина и почти 5 граммов общего жира (1,5 гр. насыщенного жира).

Что нужно знать

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует потреблять менее 300 мг холестерина с пищей ежедневно (менее 200 мг в день для людей с заболеваниями сердца или повышенным уровнем ЛПНП или "плохого" холестерина).

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Хотя данные показывают, что среди здоровых взрослых потребление одного яйца в день не связано с риском ишемической болезни сердца или инсульта, потребление более семи яиц в неделю действительно связано с повышенным риском.