ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что можно приготовить из яиц, кроме омлета: интересная идея

Новина українською →
Пятница 03 марта 2023 18:33
Что можно приготовить из яиц, кроме омлета: интересная идея Рецепт яичных кексов (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Блюда из яиц - это всегда оригинально, быстро и невероятно вкусно. Из такого продукта можно приготовить не только яичницу или омлет, но и яичные кексы.

Рецептом поделилась фудблогерка Татьяна Перчик в Instagram.

Что понадобится

Для приготовления оригинальных яичных кексов понадобятся следующие ингредиенты:

  • яйца;
  • петрушка;
  • зеленый лук;
  • помидоры;
  • ветчина;
  • соль и перец;
  • кетчуп.

Способ приготовления

Сначала нужно взять форму для кексов и в каждую из них выложить по одному яйцу. Далее посолить, поперчить, измельчить зелень, помидоры и ветчину.

Что можно приготовить из яиц, кроме омлета: интересная идеяЧто можно приготовить из яиц, кроме омлета: интересная идеяРецепт яичных кексов (скриншот)

Все это нужно выложить поочередно наверх яиц.

Запекать кексы необходимо в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

В конце каждый кекс можно сверху смазать кетчупом.

Что можно приготовить из яиц, кроме омлета: интересная идеяЧто можно приготовить из яиц, кроме омлета: интересная идея

Рецепт яичных кексов (скриншот)

Ранее эксперт рассказывала, почему нужно есть яйца каждый день.

Также мы писали, сколько времени варить яйца, чтобы они легко чистились.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт яйця кекси