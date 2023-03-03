Що можна приготувати з яєць, окрім омлету: цікава ідея

Страви з яєць - це завжди оригінально, швидко та неймовірно смачно. З такого продукту можна приготувати не тільки яєчню чи омлет, а й яєчні кекси.

Що знадобиться

Для приготування оригінальних яєчних кексів знадобляться такі інгредієнти:

яйця;

петрушка;

зелена цибуля;

помідори;

шинка;

сіль та перець;

кетчуп.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти форму для кексів та в кожну з них викласти по одну яйцю. Далі посолити, поперчити, подрібнити зелень, помідори та шинку.

Рецепт яєчних кексів (скриншот)

Все це потрібно викласти по черзі наверх яєць.

Запікати кекси необхідно в духовці за температури 180 градусів 15 хвилин.

В кінці кожен кекс можна зверху змастити кетчупом.

Рецепт яєчних кексів (скриншот)