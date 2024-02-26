Когда нужно сажать лук для хорошего урожая: советы опытных огородников
В Украине уже почти весна, а погода радует первым теплом. Поэтому большинство огородников задумались над тем, не пора ли сажать первые овощные культуры на своих участках.
Когда нужно сажать лук, чтобы получить хороший урожай, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы следующие источники: Сад и огород, Аптека садовода, Агро City.
Для того чтобы лук активно развивался в земле, а не остановился на стадии укоренения, нужно его своевременно посадить. Но спешить весной тоже не стоит – это может навредить будущему урожаю.
Уже доказано специалистами, что лук способен выдерживать низкие температуры, а потому огородники спешат его высадить, как немного потеплеет. Но в низких температурах она условно "спит". И растет активно только в том случае, если почва теплая.
Опытные огородники рекомендуют смотреть не на дату в календаре, а на погодные условия. В последние годы весна была не слишком теплой и после первых теплов дней могут прийти заморозки и снег. Поэтому следует дождаться, пока грунт будет стабильно с температурой от +10 +12 градусов.
Заморозки и резкое понижение температуры может затормозить рост лука, поэтому не стоит его высаживать в первые недели марта, как только пригреет солнышко.
В боли теплом климате, как на юге Украины, с середины марта можно начинать готовить сеянку к посеву.
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