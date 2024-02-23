Лунный посевной календарь на март 2024 года: что и когда сажать для хорошего урожая

Посевными календарями пользовались с давних времен и выбирали лучшие даты для посадки и сеяния растений, рассады и работ на огородах. Следует также ориентироваться на погодные условия, но с марта уже начинаются первые работы на земле.

Что так, когда нужно сажать в марте 2024 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Месячная страна".

Посевной календарь на март

Благоприятные дни: 1, 5, 6, 7, 12, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 марта

Неблагоприятные дни: 8, 9, 14 марта

Нейтральные дни: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 22, 26, 30, 31 марта

Что нужно посадить в первой половине марта

К 15 марта следует уже посеять редис, редьку, лук на зелень, однолетние и клубневые цветы. Также можно высаживать лук, чеснок, хрен, все виды ранней капусты, картофель, топинамбур, фасоль, бобы. Можно пересаживать и пикировать растения.

Что сажать в середине марта

Это время будет благоприятно для помидоров, огурцов, перца, баклажанов, кабачков, тыквы, редьки и зелени на салаты.

С 15 марта можно сажать лук, чеснок, хрен, спаржу, картофель, клубнику, землянику, фасоль, горох, морковь и свеклу.

Что сажать в конце марта

В третьей декаде месяца можно сажать рассаду помидоров и огурцов, перец, капусту, баклажаны, кабачки, морковь, репу и сельдерей. Также этот период благоприятен для посадки картофеля и топинамбура.