Что нельзя класть в кофе: эти добавки превратят его во вредный напиток

Маршмеллоу и шоколад

Не стоит добавлять в свой напиток зефир, маршмеллоу и посыпать его шоколадом. Это искажает вкус напитка и лишает его неповторимого аромата.

Сиропы и ароматизаторы

Большинство сиропов и ароматизаторов - искусственные. Они могут вызывать проблемы с желудком. А еще в них содержится сахара намного больше, чем в обычной ложке сахара или 50 мл молока.

Для кофе часто используют сливки длительного хранения. Для того чтобы они не портились, производители добавляют в них синтетические добавки и консерванты.

Сахар и мед

Не рекомендуется добавлять в кофе сахар, сироп, сгущенку, мороженое и даже мед. Все это приводит к набору веса и насыщает организм ненужными углеводами.

Мед - не становится заменителем сахара, так как он насыщает напиток фруктозой. Также вредны заменители сахара на фруктозе. Они не утоляют аппетит, а разжигают его. После кофе с медом очень сильно хочется есть и это часто ведет к перееданию.

Молоко

Кофе плохо сочетается с молочными продуктами, так как одна чашка выводит з организма 2-3 г кальция. Сочетать с молоком или сливками высокой жирности можно только напиток без кофеина.

Тем более, кофе снижает количество кофеина и мешает оказывать ему сосудорасширяющее действие.

Алкоголь

Не стоит добавлять в кофе виски, коньяк или обычное молоко. Такие добавки провоцируют вздутие живота, а алкоголь может вызвать головную боль через пару часов. А еще такой напиток дает нагрузку на печень.

А что можно добавить в кофе?

Если вы не представляете свой утренний напиток без добавок, то выбирайте те продукты, которые не содержат сахар, много углеводов, жир.

Например, сахарозаменители без фруктозы, нежирные сливки. Молоко лучше брать соевое, овсяное или кокосовое.

Отлично к кофе подходят специи - корица, кардамон и даже перец. Можно добавить половину дольки лимона - такой напиток взбодрит.